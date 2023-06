Maturità 2023, online i nomi dei commissari esterni

Roma, 01 giugno 2023 - Tutto pronto per la Maturità 2023, il MIM stamane ha pubblicato online i nomi dei commissari esterni delle commissioni d'esame. Grazie al 'Motore di ricerca delle Commissioni dell'esame di Stato 2022/2023' si potranno trovare i nomi dei docenti esterni. La ricerca potrà essere effettuata "Per tipologia d'indirizzo", "Per Istituto" o "Per Presidente/Commissario". Le prove del secondo ciclo inizieranno mercoledì 21 giugno alle ore 8.30.

L'esame di Stato interesserà 470.000 studentesse e studenti, che si troveranno ad affrontare una verifica tradizionale, cioè pre-pandemia, con la prima e la seconda prova scritta a carattere nazionale e un colloquio orale. Deciso invece un esame ad hoc per i maturandi delle zone alluvionate dell'Emilia Romagna e delle Marche.

Ed è già partito il 'tototema' per la prova di italiano. Secondo un sondaggio di Studenti.it, rivolto a 5.600 ragazze e ragazzi sono spuntati temi sui 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (27%), sui 100 anni dalla nascita di Italo Calvino (18%) e sui 160 dalla nascita di Gabriele D'Annunzio (17%). Solo il 17% per Italo Svevo, di cui ricorrono i 100 anni dalla pubblicazione di La coscienza di Zeno. Fuori quota ma possibili anche Primo Levi, Giuseppe Ungaretti e Luigi Pirandello. Altro tema che potrebbe dover essere affrontato in sede d'esame è la traccia sull'intelligenza artificiale "Molto probabile per il 76%, e poco per il 24%).