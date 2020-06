Roma, 16 giugno 2020 - Non ci saranno gli scritti. Non ci saranno gli abbracci, l’esultanza, appena fuori dall’aula, con i compagni di classe, non ci saranno i cartelloni dei promossi e dei bocciati affissi a scuola. Ma in questa strana maturità 2020, che in nome della prevenzione del Covid-19 ha perso i suoi riti, stasera ci sarà almeno la notte prima degli esami che, appunto, inizieranno domani.

Notte da sempre "di lacrime e preghiere", forse un po’ meno quest’anno che l’esame di Stato si è ridotto a colloquio orale della durata massima di un’ora e che peserà meno di sempre sul voto finale: fino a 40 punti, mentre il rendimento complessivo del triennio varrà fino a 60 punti. I voti spazieranno da 60 a 100, con la possibilità dell’aggiunta della lode.

L'ansia sulle norme anti-Covid

Ma l’ansia dei ragazzi, sfuggita dall’esame vero e proprio, pare si sia riversata sulla modalità: il colloquio dovrà rispettare tutte le norme anti Covid. Gli studenti potranno essere accompagnati da una sola persona, dovranno arrivare, un quarto d’ora prima della prova, indossando la mascherina, ma potranno abbassarla nel corso del colloquio, restando a distanza di sicurezza, 2 metri. In alcune scuole, come il liceo statale Kennedy di Roma, la maturità i svolgerà in cortile sotto i gazebo o in palestra.

Il sondaggio

Un sondaggio di Skuola.net, in collaborazione con la polizia postale, ha rivelato che le tante notizie circolate sul tema sicurezza hanno confuso le idee: uno studente su 4 pensa che non potrà abbassare la mascherina mentre parla alla commissione; 1 su 2 è convinto che dovrà indossare i guanti. Infine, il 21% è rassegnato all’idea di doversi presentare a scuola da solo, senza nessuno.

Ma la fake news che più di tutte terrorizza i maturandi è la sequenza inevitabile tra "misurazione della temperatura, febbre, bocciatura". Ovviamente è una notizia falsa.

Come funziona la maturità 2020

Come funzionerà la maturità? Ciascun candidato si troverà davanti i suoi prof – che ieri sono tornati a scuola, dopo circa 100 giorni di lockdown, per l’insediamento delle 13mila commissioni – con la sola eccezione del presidente di commissione esterno. Il colloquio si aprirà con l’esposizione di una tesina, seguirà la discussione di un testo di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla commissione.

In chiusura, il maturando dovrà esporre le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali – l’alternanza scuola-lavoro – e le sue conoscenze di Cittadinanza e Costituzione (la vecchia educazione civica). Finito il colloquio subito via da scuola.