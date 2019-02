Palermo, 22 febbraio 2019 - Associazione mafiosa ed estorsione: con queste accuse sono stati arrestati tre imprenditori trapanesi, almeno uno dei quali avrebbe finanziato la famiglia del boss latitante Matteo Messina Denaro.

Si tratta di Calogero Luppino, di Campobello di Mazara, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto di Castelvetrano, gestore di un centro scommesse online a Campobello di Mazara. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno permesso di monitorare la rapidissima ascesa imprenditoriale di Luppino nel mondo delle scommesse e dei giochi on line. A garantirne il successo sarebbero stati i clan mafiosi di Castelvetrano, paese di origine del boss ricercato, e Mazara del Vallo, che obbligavano gli esercizi commerciali a installare i device delle società di Luppino e Giorgi, minacciando di ritorsioni i titolari che si rifiutavano.

Luppinno, con l'aiuto di Giorgi, che gestiva la cassa del "mandamento" mafioso, provvedeva alle spese legali e alle altre necessità del boss detenuto Franco Luppino e al finanziamento dei vertici delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Castelvetrano. Attraverso il terzo fermato, Francesco Catalanotto, molto legato al cognato di Messina Denaro, Rosario Allegra, inoltre venivano fatti arrivare soldi alla famiglia del padrino latitante. È in corso anche un sequestro beni (circa 5 milioni) nei confronti degli indagati.

IL PROCESSO SLITTA - Intanto ieri il gup di Palermo ha sospeso fino al 19 marzo del 2020 l'udienza preliminare a carico del boss Messina Denaro, ricercato dal 1993. Il principale imputato - è il ragionamento - è latitante e non c'è la prova che abbia ricevuto atti del procedimento in corso a suo carico.

Prosegue invece il procedimento a carico dei 32 coimputati tra cui i cognati del capomafia, Gaspare Como e Rosario Allegra, entrambi in carcere al 41 bis.