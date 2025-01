“Nuove truffe sui farmaci, anche per il diabete”. Matteo Bassetti: non abboccate, rischiate la vita

Genova, 5 gennaio 2025 – Matteo Bassetti torna a mettere in guardia con un video sul suo account Facebook contro le truffe sulla salute. Un fenomeno inquietante che prende di mira i protagonisti della medicina – è capitato anche a Silvio Garattini – , e prospera grazie anche a un uso distorto dell’intelligenza artificiale.

L'infettivologo Matteo Bassetti, primario al San Martino di Genova

La storia per punti

Professore, cosa sta accadendo? “Continuano a spacciare prodotti di vario tipo, anche per diabete o per dimagrire, creme per articolazioni, tutte cose che fanno male alla salute, per truffare le persone – risponde il professore -. Lo fanno usando la mia immagine e ad esempio camuffando la voce con l’intelligenza artificiale. Sono farmaci che nulla hanno a che fare con me, che sono la prima vittima e denuncio da tre anni”, risponde Bassetti, primario di Malattie infettive al San Martino di Genova.

"Sto denunciando questo fenomeno da gennaio 2022 – spiega il medico-. Mi fanno dire che bisogna interrompere la cura dell’insulina per il diabete, quella per la pressione o che non bisogna mettersi i tutori per le ginocchia. Ci sono persone che mi telefonano, per questo. Devo confessare che questa facilità a cadere nella truffa mi imbarazza. Anche perché io non sono esperto di diabete o artrosi”.

“Mi chiedo come mai queste persone non si riescano a fermare – è la domanda di Bassetti -. Il messaggio rimanda a centralini italiani. Perché nessuno li ferma? Io sono il più danneggiato di tutti. Per l’immagine e perché alla fine non si riesce ad avere giustizia”.

"La domanda che tutti dobbiamo porci – insiste Bassetti – riguarda l’assenza di regole nella Rete. Che non può essere un’autostrada a 20 corsie, senza linea divisoria o limiti di velocità. Queste truffe sulla salute sono davvero gravi. Perché invitano a interrompere cure che sono a prescrizione medica. Così si rischia la vita. Ed è un continuo. Anche questa mattina mi hanno scritto in tre. Io rispondo che è una truffa e metto in copia il mio avvocato”.