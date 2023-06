Mattarella (ri)abbraccia Parigi Pace fatta per un’Europa più forte

di Giovanni Serafini

La parola magica è "Europa". Cui se ne accompagna un’altra, "Cultura". È in questo doppio registro che assume pieno significato la visita del presidente Mattarella a Parigi, ieri e martedì: due giornate che avevano l’obiettivo di spazzar via ombre e malintesi del passato e mostrare invece quanto sia salda – e indispensabile – l’intesa tra Italia e Francia.

Un incontro con giovani diplomatici di entrambe i Paesi, introdotto dalla nostra ambasciatrice a Parigi, Emanuela D’Alessandro che per anni è stata una delle fidate collaboratrici di Mattarella al Quirinale. Una mattinata con gli alunni e i professori della scuola italiana Leonardo da Vinci, pavesata a festa con centinaia di bandierine tricolori. Un’immersione nella splendida mostra Naples à Paris, appena inaugurata al Louvre, che farà scoprire ai parigini i capolavori del museo di Capodimonte. Infine, un pranzo privato all’Eliseo con Emmanuel e Brigitte Macron, che avevano già accolto al Louvre il presidente italiano, accompagnato dalla figlia Laura.

Europa e cultura. L’Europa intesa come "luogo ideale fatto di persone, esperienze, affinità, sogni e valori, tutti elementi che sono all’interno dei vostri zaini e crescono con voi ogni giorno", ha detto Mattarella rivolgendosi agli studenti. La cultura vista come "patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione, perché rappresenta il miglior biglietto da visita di un Paese. Europa e cultura sono le fondamenta su cui costruire il vostro e il nostro futuro", ha aggiunto. Rispondendo alle domande dei ragazzi della scuola, il presidente ha insistito sull’amicizia che lega Italia e Francia, un vincolo culturale rappresentato già dallo stesso nome di Leonardo cui è dedicato l’Istituto. Ha quindi ripreso il tema sottolineando il valore del Trattato del Quirinale con i giovani diplomatici incontrati in ambasciata: "Il vostro ruolo nella promozione di un dialogo costruttivo fra le Nazioni è fondamentale. Italia e Francia hanno contribuito insieme alla fondazione dell’Unione europea intorno a un nucleo di valori condivisi: democrazia, tolleranza, solidarietà. Il nostro pensiero corre ai grandi statisti che ne avviarono il percorso con coraggio e lungimiranza: oggi abbiamo molto da recuperare in fiducia e speranza nel futuro".

Clima disteso, di grande cordialità e simpatia. Particolarmente sorridenti Brigitte ed Emmanuel, che al Louvre hanno fatto da guida per gli ospiti Mattarella. Tutti e quattro hanno posato davanti alla Gioconda, l’esempio più luminoso di quanto Italia e Francia siano vicine. A un certo punto Mattarella ha preso sottobraccio Macron, come si fa con una persona di famiglia. Brigitte Macron ha spiegato che si sta ponendo per gli esperti il problema del restauro del capolavoro leonardesco: decisione "molto difficile da prendere", ha convenuto Mattarella. Quindi, indicando i quadri degli artisti italiani e francesi esposti al Louvre, Brigitte ha detto; "Queste opere vanno d’accordo, come vanno d’accordo Italia e Francia".

Cordialissimo con tutti gli esponenti della delegazione italiana, Macron ha dichiarato il suo amore per Napoli al ministro della cultura Sangiuliano (che, insieme con il sindaco di Napoli Manfredi, ha accompagnato Mattarella a Parigi): "Adoro questa città". Cogliendo la palla al balzo, Sangiuliano gli ha rivelato di avere intenzione di portare a spasso per Napoli, alla prima occasione possibile, la sua omologa francese della cultura Rima Abdul-Malak: "La porterò in giro con la Vespa bianca che ho ricevuto in regalo per la maturità", ha promesso. "È un’ottima idea", ha commentato Macron. Finite una buona volta le polemiche e i dissapori tra le sorelle latine? Sembra di sì. E intanto si parla di una visita imminente di Giorgia Meloni.