Mattarella a Palermo visita la chiesa di Santa Maria di Gesù bruciata dall’incendio: “Una ferita”

Palermo, 28 luglio 2023 – Sergio Mattarella in vista alla chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo, distrutta nei giorni scorsi da uno degli incendi che hanno drammaticamente colpito la città e tutta la regione Sicilia. "Dovevo venire qui, perché è una ferita", ha detto il Presidente della Repubblica visitando la chiesa distrutta dalle fiamme.

Il rogo non ha dato scampo alla struttura ubicata ai piedi del Monte Grifone. Nel momento cui le fiamme hanno raggiunto il convento eretto nel 1426 dal beato Matteo Guimerà, decine di volontari e residenti della borgata palermitana si sono messi a lavoro per mettere al sicuro tutto quello che c'era all'interno e quel che resta delle spoglie di San Benedetto il Moro e portar via le immense opere d'arte dal ricchissimo valore artistico-culturale. Del co-patrono di Palermo sono rimaste solo alcune ossa che sono state portate nella chiesa di Terrasanta. Il Capo dello Stato è stato accompagnato nella visita dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dal prefetto Maria Teresa Cucinotta e dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Mattarella nel palazzo di giustizia di Palermo

Prima di visita la chiesa di Santa Maria di Gesù distrutta dall'incendio, Mattarella ha presenziato nel palazzo di giustizia di Palermo al seminario’ Memoria è continuità. Il lavoro di Rocco Chinnici, dall'Ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia italiana ed europea', in occasione del quarantesimo anniversario dell'uccisione del giudice Rocco Chinnici e delle altre vittime della strage di via Pipitone Federico.