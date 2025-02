Mattarella nel Giorno del Ricordo condanna la “squallida provocazione” alla foiba di Basovizza

Roma, 10 febbraio 2025 – Si è svolta questa mattina al Quirinale, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, la celebrazione del Giorno del Ricordo. La cerimonia, condotta da Valeria Ferrante – si legge in una nota del Quirinale –, è stata aperta da due brani tratti dal libro “Le foibe spiegate ai ragazzi” di Greta Sclaunich, e letti dall'attrice Gaja Masciale. Sono intervenuti il professor Davide Rossi, vicepresidente della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, lo storico Egidio Ivetic, docente di Storia moderna all'Università di Padova e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor il 13 luglio 2020 hanno deposto una corona di fiori alla foiba di Basovizza, dove si stima che i partigiani jugoslavi abbiano gettato duemila italiani tra militari e civili. Pahor è il primo presidente di uno dei Paesi nati dalla disgregazione della ex Jugoslavia a commemorare le vittime italiane delle foibe.