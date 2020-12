Roma, 31 dicembre 2020 - Il 2020 si sta per chiudere e, come ogni anno, arriva il momento del discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella parlerà agli italiani alle 20.30, a reti unificate. Il messaggio del capo dello Stato è una tradizione che va avanti dal 1949. Sono tanti i temi su cui Mattarella porrà l'accento. Sicuramente il punto centrale sarà quello del Covid e la pandemia che hanno sconvolto l'Italia in un 2020 che, come detto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte nel messaggio su Facebook, sarà davvero indimenticabile. Nella scaletta del presidente della Repubblica ci sarà anche il tema del rilancio del Paese e quello dei vaccini.

