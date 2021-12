Roma, 31 dicembre 2021 - Il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella questa sera terrà il suo settimo e ultimo discorso di auguri di fine anno agli italiani. Il capo dello Stato infatti vede scadere il suo settennato il prossimo 3 febbraio.

Al Quirinale è tutto pronto per l'ultimo discorso di Mattarella, previsto alle ore 20.30, e della durata di circa 15 minuti. Il presidente leggerà personalmente il messaggio agli italiani, in piedi nello suo studio. Le registrazioni di prova sono state realizzate in mattinata.

Il discorso sarà trasmesso a reti unificate dale principali televisioni nazionali (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4 e Canale 5). Qui sotto il live web dalle 20.30, sul sito del Quirinale e sul canale YouTube della presidenza della Repubblica. Sui social i tweet in diretta del Quirinale.

IL DISCORSO DI FINE ANNO DEL 2020