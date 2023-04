Mattarella contro gli egoismi nella Ue "L’Europa non è un insieme di singoli interessi"

"Non abbiate paura dell’Europa, credete nei nostri valori che tutti ci invidiano nel mondo". Non limitatevi ad un’Unione semplice "somma di interessi nazionali" perché l’Europa è nata dalle durissime "lezioni della storia" e solo la memoria ci aiuta a non cadere negli stessi errori. Sergio Mattarella si congeda dalla Polonia con un discorso super-europeista all’Università di Cracovia, denso di citazioni e ricco di messaggi politici da interpretare con attenzione anche in Italia. Il presidente spiega che "serve maggiore integrazione tra i Paesi europei, è necessario anzi allargare velocemente la Ue, prima con i Balcani occidentali e poi, in fretta, con l’Ucraina e la Moldavia". È giunta l’ora, per Mattarella, di saltare il fosso e di creare una vera e proprio Difesa europea che lui chiama "deterrenza dissuasiva". È l’unica strada per dare all’Europa una politica estera autonoma che possa affrancarsi da un’agenda internazionale "dettata da altri".