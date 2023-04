Mattarella ad Auschwitz La condanna del fascismo "Consegnò gli italiani nelle mani dei carnefici"

"Un luogo dell’orrore inimmaginabile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ripete questa frase più volte, visitando il campo di sterminio nazista di Auschwitz, nel corso della sua visita in Polonia per partecipare poi anche alla ‘marcia dei vivi’. Mattarella pronunzia una frase politicamente molto forte, inoppugnabile, ma dura: "I regimi fascisti europei consegnarono i propri concittadini ai carnefici". E poi spiega: "Nazisti e fascisti" si macchiarono di un crimine che "non può conoscere oblio, né può essere ammesso nessun cedimento alle manifestazioni di intolleranza e di violenza, nessun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, fondamento del nostro convivere pacifico". Per poi ricollegarsi così all’attualità: "Chi aggredisce l’ordine internazionale fondato su questi principi deve sapere che i popoli liberi sono e saranno uniti e determinati nel difenderli". Per chi non avesse capito specifica, legando il passato al presente: "Oggi più che mai, nel riproporsi di temi e argomenti che avvelenarono la stagione degli anni Trenta del secolo scorso con l’infuriare dell’inumana aggressione russa all’Ucraina, la memoria dell’Olocausto rimane monito perenne".

Il presidente, accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli (FdI), ha trovato ad accoglierlo le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel lager, e i rappresentanti delle Comunità ebraiche. Come primo atto, il Capo dello Stato ha deposto una corona di fronte al "Muro delle esecuzioni". Poi ha visitato il museo insieme alle sorelle Bucci e agli studenti di tre istituti italiani: il liceo "Leonardo da Vinci" di Terracina, il liceo "Rinaldini" di Ancona e il liceo "Pujati" di Sacile. "Già studiarlo, e l’ho fatto molto a lungo, è impressionante. Ma vederlo è un’altra cosa" racconta Mattarella durante la visita nelle sale dove sono raccolti gli effetti personali appartenuti ai prigionieri del campo. "Abbiamo visto capelli, scarpe, valigie, stoviglie. Ognuna di queste cose era una persona sottratta alla vita senza una ragione. Bisogna continuare a ricordare".

Mattarella ha poi lanciato un appello agli studenti presenti: "Dovete trasmettere anche voi a vostra volta la memoria a chi verrà dopo", e si si è poi spostato nell’area del campo di Birkenau per partecipare, appunto, alla cerimonia di conclusione della Marcia dei vivi, appuntamento che ogni anno ricorda le vittime della Shoah. "Mai più!" sussurra, ma è come se lo gridasse, il presidente della Repubblica, molto emozionato.

Ettore Maria Colombo