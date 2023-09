Matrimonio nella Reggia . Violini e cavalli bianchi. Gessica, un sì da fiaba

Come nelle favole. La sposa sulla carrozza trainata da un cavallo bianco, e lo sposo in sella al suo destriero. Bellissimi, elegantissimi, emozionati, raggianti. Come il sole che timidamente fa capolino nel cielo ancora coperto di nubi, dopo l’acquazzone inatteso che per un po’ ha fatto temere il peggio, ritardando la cerimonia. La musica dei violini a scandire la magia del momento e lo spettacolo della Reggia di Venaria Reale a Torino che si staglia maestosa e imponente sullo sfondo. Come il castello delle fiabe. Una fiaba che per Gessica Notaro e Filippo Bologni finalmente si è trasformata in realtà. Ieri era il giorno del fatidico ‘sì’ per la showgirl riminese, 33 anni, e il campione di equitazione di Reggio Emilia, 29. Davanti a oltre 500 invitanti, inclusi tantissimi vip, influencer e autorità (tra loro il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini), Gessica e Filippo sono convolati a nozze con rito civile nel giardino di una delle location più belle d’Italia, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

"Sogniamo un matrimonio disneyano", aveva confidato la futura sposa. E così è stato. Un sogno ad occhi aperti che ha preso magicamente forma attorno al lungo tappeto bianco che la riminese – una benda dello stesso colore sull’occhio sinistro – ha percorso sorridendo, a dispetto del meteo incerto e di quel destino crudele che nel 2017 si è marchiato per sempre sul suo corpo, sfregiato dall’acido scagliatole addosso dall’ex.

Una cerimonia da mille e una notte, super blindata (ad aggiudicarsi l’esclusiva è stato il settimanale Chi) che ha suggellato una storia d’amore cominciata tre anni fa nel segno della passione comune per l’equitazione. "Prima di lui probabilmente non sono mai stata innamorata fino in fondo. Ma quando arriva la persona della tua vita, lo senti". Parole piene di amore, ripetute anche ieri davanti agli ospiti della Reggia di Venaria. Occhi lucidi durante la letture delle promesse nuziali. Prima dell’inizio del ricevimento, anche questo sontuoso, anche questo da favola. Un’organizzazione impeccabile: dall’ acconciatura della sposa curata dal parrucchiere vip Federico Fashion Style, fino alla torta nuziale realizzata dal pasticcere torinese Luca Montersino.

I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte. Ma nella giornata perfetta di Gessica e Filippo, c’è stato spazio anche per la solidarietà. Agli invitati i novelli sposi hanno chiesto di non fare regali, perché "noi siamo fortunati e non ci manca nulla", ma di fare una donazione alla fondazione Puzzilli per sostenere il progetto ‘Agata’ a favore delle donne vittime di violenza.