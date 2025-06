Rissa tra futuro sposo e suocera, lui finisce in manette. Matrimonio annullato

Alghero, 23 giugno 2025 – Questo matrimonio non s’ha da fare. A dirlo stavolta non sono i bravi di Don Rodrigo, ma le autorità di Alghero. I ‘promessi’ che non sono potuti convolare a nozze sono un sassarese e la sua fidanzata ceca. Non sono andati all’altare nel giorno prefissato per cause di forza maggiore: lui è stato arrestato. Colpa di una lite furibonda con la suocera e di qualche bicchiere di troppo.

Gli ingredienti per un melodramma ci sono tutte. Ma cosa è successo esattamente?

I moderni Renzo e Lucia avevano affittato una villa ad Alghero per i festeggiamenti pre-matrimoniali. Che evidentemente non hanno portato fortuna.

Durante la festa della vigilia il futuro sposto, un 36enne di Sassari, ha iniziato a discutere con la madre della sposa. Il diverbio – che pare avesse come oggetto il catering delle nozze – è degenerato in rissa, complice probabilmente il troppo alcol, tanto che entrambi hanno chiamato il 112.

Quando sul posto sono arrivati carabinieri, l’uomo era in stato di alterazione. Ha tentato prima di baciarli poi di togliere loro la pistola. I militari non hanno potuto fare altro che arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale. E il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare la domenica successiva è stato giocoforza annullato.

Oggi l’irruento promesso sposo è comparso davanti al giudice del Tribunale di Sassari per la convalida dell'arresto: la pubblica accusa ha chiesto la misura cautelare dell'obbligo di firma. Potrà andare all’altare forse, ma la sera, invece di festeggiare, dovrà presenziare in caserma.

Drammatico, certo. Ma niente a che vedere con quello che è successo in Francia dove un matrimonio è finito nel sangue, quello della sposa, morta, e dello sposo, gravemente ferito. Un agguato in piena regola, in Provenza: ci sarebbe di mezzo un giro di droga.