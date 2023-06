Maternità surrogata Stop all’atto di nascita per i figli di due papà Sì a tre casi di madri

di Andrea Gianni

La maternità surrogata, pratica che "offende in modo intollerabile la dignità della donna", è vietata dall’ordinamento: per questo la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero, che riporta anche il nome del genitore "intenzionale" oltre quello "biologico" va annullata. Un caso diverso è quello dei riconoscimenti all’anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali, nati con procreazione assistita effettuata all’estero: restano validi, non possono essere cancellati dai giudici, ma semmai tramite una procedura complessa. Una strada tracciata dal Tribunale di Milano che ieri – proprio alla vigilia del Pride – ha depositato 4 sentenze. Le prime dopo il verdetto della Cassazione di dicembre che, in sostanza, ha portato al blocco delle registrazioni all’anagrafe dei figli delle coppie arcobaleno. Sono finiti davanti ai giudici i casi di una coppia di uomini che ha effettuato la gestazione per altri negli Usa, e di 3 coppie di donne che hanno effettuato la procreazione medicalmente assistita all’estero partorendo a Milano. Nel caso della coppia di uomini, il Tribunale si è allineato alla Cassazione. Nel caso delle tre coppie di donne, invece, ha ritenuto "inammissibile" l’azione di annullamento intrapresa dal pm, che potrà però essere riproposta in un contenzioso con maggiori tutele soprattutto per il minore, per il quale dovrà essere nominato un curatore speciale. La segretaria pd, Elly Schlein, attacca il governo: "Crudeltà mai vista prima". Il sindaco Giuseppe Sala annuncia che il Comune "valuterà l’intervento in un giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente".

Nei mesi scorsi la Procura di Milano aveva chiesto di cancellare le registrazioni delle trascrizioni effettuate dal Comune dopo il verdetto della Suprema Corte di dicembre: un’interpretazione diversa rispetto a quella della Procura di Padova, finita al centro delle polemiche per aver impugnato tutti i certificati di nascita, risalenti anche al pre-Cassazione. Il Tribunale, nel caso dei due uomini, afferma che "il diritto del minore (...) potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari". Negli altri tre procedimenti i magistrati hanno chiarito che non si possono rettificare gli "atti dello Stato Civile" che riconoscono come genitori entrambe le donne. Sentenze che, in teoria, possono riaprire la strada alle registrazioni. Il Tribunale ha accolto la linea del legale di una coppia di madri, Michele Giarratano: "La genitorialità non si può cancellare con un colpo di spugna. Il Tribunale di Padova respingerà tutti e 33 i ricorsi". Intanto, le due donne hanno "pianto di felicità" dopo la sentenza: "Siamo una famiglia come le altre".