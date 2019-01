Roma, 19 gennaio 2018 - Tutta nuova la maturità 2019 che scatta il 19 giugno e che metterà quasi 500mila maturandi davanti all’inedita realtà – prevista dalla riforma dell’esame di Stato e temutissima – di una seconda prova scritta non più dedicata a una sola materia ma multidisciplinare. Prova mista, insomma, in tutti gli indirizzi possibili. Ieri il decreto del ministero con le materie della seconda prova: ecco, dunque, che al liceo classico sono previsti latino e greco insieme per la versione da tradurre mentre allo scientifico ci si dovrà cimentare con matematica e fisica. Ma secondo indiscrezioni e a parziale consolazione degli studenti le prove saranno di tipo scolastico, più semplici, insomma, di quelle proposte in alcune maturità degli ultimi anni.

Maturità 2019, ecco le materie d'esame

Se gli scritti passano, appunto, da tre a due, all’orale il colloquio resta multidisciplinare e anche qui c’è una novità: non essendo più prevista la tesina elaborata dallo studente saranno le commissioni a preparare un elenco di spunti sulla base del documento che sarà consegnato il 15 maggio dal consiglio di classe e che fa il punto sul percorso didattico svolto dagli alunni. Il giorno dell’esame una sorta di ‘lotteria’: seduto davanti alla commissione lo studente sceglierà, a caso, una delle tre buste chiuse che contengono altrettanti spunti e con la celebre frase ‘il candidato illustri’ prenderà il via l’orale. Una parte del colloquio riguarderà le attività realizzate nell’ambito ‘Cittadinanza e Costituzione’. La prova Invalsi non conterà né sul giudizio di ammissione all’esame né tanto meno sul punteggio finale mentre l’alternanza scuola-lavoro viene ridotta a un breve racconto all’orale.

Conterà di più l’intero percorso svolto dallo studente e non solo l’exploit il giorno dell’esame: i crediti del triennio finale varranno 40 punti su 100 (prima erano 25) e le correzioni degli scritti saranno fatte su una griglia nazionale, omogenea, i cui criteri sono stati diffusi lo scorso novembre. Questo eviterà la solita polemica sui 100 ‘facili’ in alcune regioni rispetto ad altre.

Dal ministro Marco Bussetti è giunto, con un video su Facebook, un messaggio di rassicurazione agli studenti: "Comunichiamo le materie con largo anticipo – ha spiegato –, non siamo stati severi, non credo proprio. Per sostenervi nella vostra preparazione organizzeremo delle simulazioni della prima e della seconda prova che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Stiamo curando tutti i particolari, i ragazzi possono stare tranquilli". Le simulazioni nazionali si terranno per la prima prova scritta il 19 febbraio e 26 marzo e per la seconda prova scritta il 28 febbraio e 2 aprile. Si attende ora una circolare ad hoc che fornirà alle scuole tutte le indicazioni operative.

Queste le materie della seconda prova scritta per i principali indirizzi di studio: scienze umane, diritto ed economia politica per il liceo delle Scienze umane-opzione economico sociale; discipline turistiche e aziendali e inglese per l’Istituto tecnico per il turismo; informatica e sistemi e reti per l’Istituto tecnico, indirizzo informatico; scienze degli alimenti e laboratorio di servizi enogastronomici per l’Istituto professionale per i servizi di enogastronomia.

Ecco le simulazioni multidisciplinari

LI02 – SCIENTIFICO LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO (Matematica-fisica)

LI01 – CLASSICO Tema di: LINGUA E CULTURA GRECA LINGUA E CULTURA LATINA

LI01 – CLASSICO Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA LINGUA E CULTURA GRECA

Di seguito, tutte le altre simulazioni pubblicate dal Miur

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione enogastronomia

Itpt – Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione "produzioni e trasformazioni"

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO (Fisica)

LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE LI15 – SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO (Matematica)

LI04 – LICEO LINGUISTICO LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: FRANCESE

Indirizzo: LI04 – LICEO LINGUISTICO Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE

LI01 – CLASSICO Tema di: LINGUA E CULTURA GRECA

LI01 – CLASSICO Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA