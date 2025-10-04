Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi

Matera – Una giornata nera, nerissima. Il cahier de doleance delle morti bianche sta diventando un bollettino di morte. In Val d’Agri, quattro braccianti agricoli pakistani perdono la vita, uno è in fin di vita, e altri cinque versano in condizioni serie all’ospedale di Policoro, per un incidente che si sarebbe potuto evitare.

I vigili del fuoco hanno estratto alcuni degli uomini dalle lamiere dopo lo scontro con un camion

La ricostruzione dell’incidente

I dieci pakistani (forse tra loro anche un indiano) – molti originari del Punjab – hanno appena terminato un sabato di lavoro in una campagna del Metaponto, per la raccolta delle fragole Candonga. Alle 14 salgono su una Renault Scenic da sette posti, ma ad occupare i sedili sono ben dieci di loro. Un sovraffollamento che potrebbe – lo diranno le perizie della Stradale – aver causato o aggravato l’incidente che si verifica venti minuti dopo lungo la statale 598 Fondovalle dell’Agri, nei pressi di Scanzano Jonico. La Scenic - complice anche il fondo stradale dissestato e l’eccessiva velocità - si scontra con un camion Iveco Eurostar.

L’urto, la carambola, i soccorsi disperati

L’urto è terribile, l’auto finisce contro la parte sinistra del camion poi rimbalza in una macabra carambola, capottandosi e finendo fuori strada. Quattro uomini muoiono sul colpo, altri sei vengono trasportati d’urgenza in ospedali lucani con l’elisoccorso. I vigili del fuoco devono lavorare per ore per estrarre i corpi dalle lamiere contorte, un’immagine di devastazione che racconta più di mille parole la durezza dell’impatto.

In Calabria da sei anni per sfuggire alle persecuzioni

Destino amaro per questi uomini, sbarcati anni fa sulle coste calabresi di Roccella Jonica per sfuggire alle persecuzioni in patria, e che avevano iniziato a costruirsi un futuro tra i campi del Sud, lavorando come braccianti agricoli. Dopo una giornata di lavoro, si dirigevano infatti verso la piana di Gioia Tauro per la campagna degli agrumi, pronti a iniziare un nuovo ciclo di fatica da domani mattina.

Precarietà, sfruttamento, capetti

La ‘strage dei braccianti pakistani’ è frutto di una catena di responsabilità che va ben oltre la dinamica dell’incidente: precarietà, sfruttamento anche da parte di qualche ‘capetto’ pakistano, inosservanza delle norme di sicurezza, e un sistema che continua a consentire che vite umane vengano spezzate per un posto precario o un trasporto insicuro. Nelle prossime ore l’inchiesta aperta dalla pm di Matera Annafranca Ventricelli potrà fare luce sull’identità di vittime e feriti (quasi tutti non avevano documenti) e sulla dinamica per capire come mai fossero in dieci su una vettura omologata per sette posti.

In Basilicata una comunità di 800 pakistani

La notizia dell’incidente sconvolge la Basilicata dove vivono quasi ottocento pakistani, la metà proprio nel Materano. “Siamo profondamente colpiti”, dice il presidente della Regione, Vito Bardi. “In questo momento il pensiero va a chi ha perso la vita lontano da casa e agli amici e parenti che dovranno affrontare un dolore immenso”.