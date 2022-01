Matera, 22 gennaio 2022 - Tre giovani 20enni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale lungo la provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera

La vettura su cui viaggiavano i tre ragazzi, una Mini Cooper, nella tarda serata di ieri è finita in una scarpata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Due giovani sono deceduti subito, il terzo è stato portato d'urgenza in ospedsale, ma non ce l'ha fatta.