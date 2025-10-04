Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Valerio Baroncini
Le due Italie
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione Roma GazaHamas TrumpFlotilla newsDroni su Paesi UeSean 'Diddy' Combs
Acquista il giornale
CronacaMatera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion
4 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Matera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion

Matera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion

Le vittime sono di nazionalità pakistana. Lo scontro è avvenuto a Scanzano Jonico sulla Fondovalle dell’Acri

I vigili del fuoco hanno estratto alcuni degli uomini dalle lamiere dopo lo scontro con un camion

I vigili del fuoco hanno estratto alcuni degli uomini dalle lamiere dopo lo scontro con un camion

Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.

Incidente stradale nel Materano quattro morti
L'auto sulla quale viaggiavano 10 uomini si è schiantata contro un camion

I dieci uomini erano a bordo di una Renault Scenic da sette posti che si è scontrata con un camion. Quattro sono morti all'istante, mentre altri sei sono rimasti feriti, due in maniera molto grave. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14.20, al chilometro 121 della Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico: l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata