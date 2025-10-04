Matera, in 10 su un’auto da sette posti. Quattro morti in un incidente contro un camion

Scanzano Ionico (Matera), 4 ottobre 2025 – Quattro uomini di nazionalità pakistana sono morti in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, a Scanzano Jonico (Matera), sulla Fondovalle dell'Agri. Secondo quanto si è appreso, i quattro viaggiavano insieme ad altre sei persone (rimaste ferite), quindi in dieci, in un'auto da sette persone che si è scontrata con un camion. Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.

L'auto sulla quale viaggiavano 10 uomini si è schiantata contro un camion

I dieci uomini erano a bordo di una Renault Scenic da sette posti che si è scontrata con un camion. Quattro sono morti all'istante, mentre altri sei sono rimasti feriti, due in maniera molto grave. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14.20, al chilometro 121 della Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico: l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni