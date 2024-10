"Matera alla Puglia". Depositata la richiesta per il referendum

"Basilicata addio", Matera sogna di "trasferirsi in Puglia". Si riapre la discussione sull’approdo della città dei Sassi nella regione limitrofa, proposta avanzata dai due ex senatori, Tito Di Maggio e Corrado Danzi, che hanno presentato, alla segreteria del Comune di Matera, la richiesta di indizione del referendum per decidere sullo "spostamento" della città. Si avvia l’iter che potrebbe sancire questo passaggio. Il quesito è breve e chiaro: "Volete che il territorio del Comune di Matera sia separato dalla regione Basilicata per entrare a far parte della regione Puglia?". "Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza", così i promotori del cambiamento motivano la scelta di sottoporre al voto il futuro della città. Un’idea, quella dei due ex senatori lucani, che nasce per favorire lo sviluppo economico e culturale di Matera, inserendola in un contesto regionale più competitivo e vivo. "La città deve ricevere le attenzioni che merita, visto il momento storico che sta vivendo Matera".