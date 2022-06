Matano e Mannino sposati da Mara Venier Virale il selfie tra i tre

I primi video subito sui social, le foto del party e il selfie di rito tra i due sposi e la celebrante. È stata una grande festa quella che ha visto unirsi in matrimonio il giornalista della Rai Alberto Matano e l’avvocato cassazionista Riccardo Mannino, sposati da Mara Venier (insieme nella foto). Il sì è stato pronunciato sabato all’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico (Roma). Matano è uno tra i conduttori e giornalisti più amati d’Italia e di recente, davanti alle telecamere a "La vita in diretta", aveva fatto coming out. Con la conduttrice Mara Venier c’è un profondo rapporto di amicizia. E lei stessa aveva detto, alla vigilia delle nozze, di essere "molto felice ed emozionata di essere stata scelta per celebrare quella che gli amici e i parenti sanno essere una grandissima e forte storia d’amore". Venier ha poi ammesso di aver dovuto superare un vero e proprio blocco emotivo pronunciando le fatidiche parole "vuo tu Alberto sposare....". Andrea Sannino ha cantato "Abbracciame", la canzone della coppia. Mentre l’attore Claudio Santamaria ha intonato "Roma nun fa la stupida stasera" con la moglie Francesca Barra.