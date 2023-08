Massimo Segre, Cristina Seymandi: è stata una pagliacciata. “Tradimento? Da che pulpito”

Torino, 10 agosto 2023 – Doveva essere una festa per annunciare il matrimonio e invece si è trasformata in uno dei casi dell’estate italiana. Con video virale annesso. Nel filmato appare il presunto futuro sposo Massimo Segre intento a leggere quello che sembra uno dei classici discorsi celebrativi. Ma invece che annunciare ai presenti le nozze, improvvisamente inizia ad accusare la compagna di aver avuto altre relazioni. E ora che il video è diventato di pubblico dominio, oggetto di dibattito tra spiagge e social, parla lei, la ormai ex compagna, ovvero l’imprenditrice torinese Cristina Seymandi. Segre l’ha accusata di tradimento, lei risponde tramite il quotidiano della sua città, La Stampa.

"Voglio riposarmi e stare con mia figlia. La mia vita professionale mi impone di reagire e rimanere lucida. Non me l'aspettavo, ma devo andare avanti. Penserò anzi se dovrò tutelarmi nelle sedi civili e penali", commenta la Seymandi.

"I giorni dopo la festa - dice l’imprenditrice al quotidiano - non ho dormito. È stata un doccia ghiacciata. Ma ora comincio a mettere a fuoco le cose. È stata una pagliacciata, diciamo la verità, le cose serie si risolvono in altro modo. Ha coinvolto tutti i miei amici, ignari che si sarebbe verificato questo spettacolo a cui certo non avrebbero voluto partecipare. Penso che le cose siano molto diverse da come lui le ha raccontate quella sera. Penso che non sia stata una scena del suo ruolo in quanto come professionista le questioni private che coinvolgono anche figli e parenti non vanno gettate sulla pubblica piazza. Poi se n'è andato via senza lasciarmi parlare accompagnato da quattro bodyguard".

"Il giorno dopo - racconta la donna - sono andata lavorare perché in ogni caso ho un'azienda e i colpi di testa non me li posso permettere. Dovevamo partire il giorno dopo per Mykonos, le valigie erano già pronte. Se vado via andrò da sola. E, a proposito di tradimenti, lui deve pensare a se stesso in primis".

I due non si sono più sentiti dopo la serata del video

"Chiedo a chi mi condanna di soprassedere, anche perché all'interno di ogni famiglia, perché di famiglia si tratta, le dinamiche sono molto complesse e difficili da comprendere dall'esterno. La verità verrà fuori. Mi spiace forse più per lui che per me. E poi per tutte le persone che sono venute fuori attorno a questa vicenda che in realtà non c'entrano nulla – prosegue Cristina Seymandi al quotidiano torinese – : No, chiudere per sempre non posso, resta in piedi il lavoro e non posso permettermi di perderlo. Ma no, dopo quella sera non ci siamo più sentiti". L’imprenditrice poi risponde sulle accuse di tradimento avanzate da Segre: "Senti da che pulpito viene la predica e vorrei precisare che la libertà non me la concede lui, ma è un mio diritto inalienabile di persona e di donna".

"In questo periodo era molto stanco. E guardandolo ho pensato: 'Ma cosa sta dicendo?' E sono certa che c'è qualcuno dietro di lui che ha soffiato sul fuoco, insomma qualcuno l'ha consigliato, visto l'uso che ne è stato fatto – conclude – . Poi c'è un'altra cosa da chiarire: sono state dette molte falsità sui giornali".