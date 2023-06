Massacrò la famiglia, il pm: ergastolo In aula c’è il figlio superstite "A mio padre la pena che merita"

di Andrea Gianni

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Il pensiero, incrociando lo sguardo del padre in aula, si è rivolto "a mia mamma e a mia sorella", uccise a maggio dell’anno scorso nella villetta di famiglia a Samarate, nel Varesotto. "La giustizia deve fare il suo corso – ha spiegato al termine dell’udienza Nicolò Maja, unico sopravvissuto alla strage – e spero che mio padre abbia la pena che merita". Una pena che, per il pm di Busto Arsizio Martina Melita, deve essere l’ergastolo, con 18 mesi di isolamento diurno.

La richiesta è stata avanzata ieri alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, al termine di una requisitoria che ha insistito sulla capacità di intendere e di volere dell’interior designer Alessandro Maja quando ha massacrato a colpi di martello la moglie Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia, sorprendendole nel sonno. Si è accanito anche sul primogenito, Nicolò, ferendolo gravemente alla testa. Il figlio 24enne, che ieri si è presentato in aula indossando una t-shirt con stampati i volti delle vittime, si muove ancora sulla sedia a rotelle e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione.

"L’ultimo intervento è stato a fine maggio all’ospedale di Varese – spiega – in attesa del futuro posizionamento della calotta sul cranio". Ieri un nuovo drammatico incontro in aula fra l’interior designer imputato e il figlio, che si è costituito parte civile. Il pm ha ripercorso quella notte dell’orrore che ha annientato una famiglia, una furia omicida rimasta ancora senza una spiegazione. Ha contestato l’aggravante della crudeltà, ma non quella della premeditazione. È intervenuto in aula anche l’avvocato Stefano Bettinelli, legale di Nicolò, dei nonni materni e dello zio, che ha quantificato in tre milioni di euro il risarcimento dovuto dall’interior designer reo confesso, arrestato il 4 maggio dell’anno scorso e detenuto nel carcere di Monza. Il difensore di Maja, l’avvocato Gino Colombo, ha chiesto invece che venga riconosciuto il vizio parziale di mente, contestando la perizia che ha stabilito la capacità di intendere e di volere dell’uomo. Ha proposto di applicare le attenuanti generiche e di escludere l’aggravante della crudeltà. I giudici della Corte d’Assise di Busto Arsizio si riuniranno in Camera di consiglio il prossimo 21 luglio, quando è prevista la sentenza.

Nelle scorse udienze Alessandro Maja aveva pronunciato in aula una disperata richiesta di "perdono". Rispondendo alle domande del pm, aveva parlato di un rapporto difficile con la moglie e di problemi sul lavoro, di un "errore professionale" che lo aveva reso "sempre più preoccupato e ansioso", con l’ossessione del fallimento. Un racconto con tanti "non ricordo" sulla notte del massacro. Parole alle quali aveva replicato il figlio, fuori dall’aula: "Non riesco a provare odio però il perdono in questo momento è difficile. Non ho ancora una risposta esaustiva sul perché" della strage. Una domanda che il 24enne, con il sogno interrotto di diventare pilota d’aereo, continua a rivolgere al padre.