Massacro in famiglia Il figlio sopravvissuto: "Rivedere mio padre? Ora non sono pronto"

di Andrea Gianni

(Varese)

La scelta di Nicolò Maja di entrare per la prima volta in aula senza sedia a rotelle, camminando, è anche un "gesto simbolico", un nuovo traguardo raggiunto nella battaglia iniziata il 4 maggio dell’anno scorso. Quella notte il padre, l’interior designer Alessandro Maja, uccise a colpi di trapano e martello la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia 16enne Giulia, sorprendendole nel sonno nella villetta di famiglia a Samarate, nel Varesotto. Si accanì anche contro il 24enne Nicolò, che è riuscito a sopravvivere e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione. Coltivando il sogno, per lui che ambiva a diventare pilota d’aereo, di "tornare a volare". Alessandro Maja, venerdì, è stato condannato all’ergastolo.

Nicolò, dopo la sentenza ha parlato di un capitolo della sua vita che si è concluso.

"Quando il presidente della Corte d’Assise ha letto la sentenza mi sono sentito liberato, posso guardare avanti. Quella di venerdì è stata una giornata molto intensa ed emotivamente faticosa: ora, allentata la tensione, sto cercando di non pensarci. Sono andato a mangiare un gelato con un amico, nei prossimi giorni andrò al cimitero a fare visita a mia mamma e a mia sorella. Vado spesso a trovarle".

Il nonno materno Giulio e lo zio Mirko erano accanto a lei in aula, come due angeli custodi.

"Da quel giorno i nonni (Nicolò vive nella loro casa a Cassano Magnago, ndr), lo zio e gli altri parenti stanno facendo di tutto. Senza di loro non so come farei, posso solo ringraziarli".

Come sta andando il suo percorso di riabilitazione?

"Grazie alla fisioterapia riesco a camminare, e questo è già un successo. A settembre dovrò affrontare l’operazione più importante, per la ricostruzione della calotta cranica, all’ospedale di Varese. Un passaggio decisivo".

Qual è, ora, il suo sogno?

"Una vita normale, un appartamento tutto mio, un lavoro nel settore aeronautico. Ho completato il mio curriculum e in questi giorni lo sto mandando a diverse aziende. Spero che mi rispondano. A settembre inizierò anche un’attività nello staff dirigenziale della Cedratese Calcio (una società sportiva locale affiliata alla Milan Academy, ndr). Probabilmente mi occuperò delle squadre di ragazzi, aiuterò a organizzare tornei giovanili. Anche questo serve per voltare pagina".

Più volte ha chiesto a suo padre una spiegazione sul suo gesto. Sarebbe disposto a incontrarlo?

"Adesso non sono pronto. Lo incontrerò più avanti, quando sarà opportuno. Rispondendo alla mia ultima lettera non ha fornito una spiegazione, e forse non la darà mai. Ha parlato di un ’periodo in cui vedeva tutto nero’, di depressione. Forse lui si è pentito, ma neanche con il pensiero avrebbe dovuto fare tutto questo".

Potrebbe arrivare a perdonarlo?

"Penso che non potrà esserci perdono, ma ho bisogno di capire. L’ergastolo è il minimo, anche se nessuna sentenza riporterà in vita le vittime".

Quale ricordo resta di loro?

"Eravamo una famiglia felice, restano i frammenti dei momenti trascorsi insieme. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ’Pastello bianco’, cantata con Giulia. Le serate al cinema. Un’altra canzone, ’Your song’ di Elton John, mi ricorda la mamma. Continuo a pensare a loro, e anche grazie a loro trovo la forza per andare avanti".