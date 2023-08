Massacrò e fece a pezzi la ex Botte dal compagno di cella Trasferito il killer di Carol

di Rosella Formenti

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Una giustizia parallela, che giustizia non è. Un codice non scritto a cui è quasi impossibile sfuggire. Oppure, per dirla con le parole dell’avvocato Stefano Paloschi, a far scattare il raid sono state semplicemente "le logiche del carcere". Quelle regole che in cella tutti conoscono e che impediscono a un detenuto che si è macchiato di reati efferati contro donne e bambini persino di poter andare in bagno senza prima guardarsi le spalle. È in questo contesto che sarebbe maturata l’aggressione a Davide Fontana, il 44enne food blogger e impiegato bancario, condannato in primo grado a trent’anni di reclusione per aver ucciso la ventiseienne Carol Maltesi. A ferirlo il compagno di cella, che l’ha colpito con una penna alla testa durante il sonno. Fontana, che ha riportato escoriazioni non gravi, è stato ora trasferito dal carcere di Busto Arsizio, cittadina del Varesotto a due passi dall’abitazione di Rescaldina (Milano) dove si è consumato il delitto, a quello di Torre del Gallo a Pavia.

Fin dall’inizio la detenzione nella casa circondariale bustese – struttura dove sono attualmente detenute circa 400 persone, per la maggior parte stranieri – non è stata facile: intorno a lui il clima ostile riservato dai carcerati a chi si macchia di reati gravissimi contro soggetti indifesi è subito stato palpabile. L’omicidio fu particolarmente efferato: Carol fu uccisa con delle martellate alla testa e quindi sgozzata, poi il cadavere fu tenuto per due mesi in un freezer, una parte carbonizzata su un barbecue, e infine i resti furono gettati in un burrone dentro alcuni sacchi dell’immondizia. "Il mio assistito è da sempre preso di mira in carcere per il tipo di reato per il quale è stato condannato – spiega il suo legale – sono le logiche del carcere". Con l’aggressione, a parere del legale, non c’entrano invece nulla "le motivazioni della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’Assise di Busto Arsizio e oggetto di polemiche su alcuni media". Il pubblico ministero al termine del dibattimento aveva chiesto l’ergastolo, ma per il quarantaquattrenne è arrivata una condanna a trent’anni. Di qui l’ipotesi che le polemiche riguardo le motivazioni della sentenza – "lui era innamorato, lei disinibita" – possano aver ridato forza al clima ostile nei suoi confronti. Quanto al trasferimento per il legale si tratterebbe di una decisione presa da tempo: "Ne avevo già parlato, sapevamo che, terminato il dibattimento, sarebbe avvenuto". Nella casa circondariale bustese, ricorda sempre Paloschi, "Fontana ha ricevuto diverse minacce e quando si muoveva, anche solo per andare in bagno, si evitava che venisse a contatto con altri detenuti".

Il 44enne aveva infatti già trascorso diversi periodi in isolamento dopo una serie di pesanti minacce, misure di sicurezza attenuate quando il clima attorno a lui era parso meno ostile: così nei giorni precedenti la sentenza era stato ricollocato nella sezione comune, messo in cella con quel compagno che alcuni giorni fa l’ha colpito alla testa mentre dormiva. Subito dopo il trasferimento a Pavia.

L’aggressione è avvenuta in una struttura carceraria, quella di Busto Arsizio, in sofferenza per il sovraffollamento e per la carenza di organico della polizia penitenziaria, che da tempo le organizzazioni sindacali denunciano con forza: "Ogni mattina quando prendiamo servizio ci facciamo il segno della croce, speriamo che vada tutto bene, ci diciamo, perché basta poco con il sovraffollamento, nell’attuale situazione, a causare tensioni che rischiano di sfuggire di mano", fa sapere Alfonso Greco, segretario regionale lombardo del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Sappe.