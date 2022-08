Omicidio Civitanova. "Oddio, questo è matto". Alika e l’ultimo grido disperato

Civitanova (Macerata), 1 agosto 2022 - "Oddio, questo è matto". Sono state le ultime parole di Alika Ogorchukwu, venditore ambulante, sposato e padre di un bimbo di otto anni, mentre scappava lungo il corso Umberto I, pochi attimi prima di finire ammazzato per mano di Filippo Ferlazzo. Massacrato a mani nude in pieno giorno. "Ho visto che il mendicante veniva inseguito da un altro uomo – racconta una testimone, Sara G. –, che cercava di colpirlo con quello che da lontano sembrava un bastone o una spranga. L’aggressore era una furia, gridava e colpiva con forza l’altro ragazzo, tanto che poi hanno ritrovato, vicino al corpo, la stampella curva a causa della forza dei colpi dati. La gente piangeva, è stato terribile". Alika, quel pomeriggio intorno alle 14, è entrato nella libreria del corso, ha chiesto di cambiare gli spicci, come sempre. "È stato più gentile del solito – ricorda la commessa –, mi ha detto, in italiano, che aveva tanto caldo e che quel giorno gli faceva molto male la gamba. L’ho visto veramente affaticato". Cinque minuti dopo, Alika era morto. Una follia, come ha detto anche lo stesso Alika pochi istanti prima di essere ucciso. Ma, se era instabile mentalmente, perché non era controllato come si deve? "Se c’è un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell’omicidio di Alika, serve riflettere – sottolinea Francesco Mantella, avvocato di Ogorchuckwu –, se Ferlazzo aveva un amministratore di sostegno, pare fosse la madre, perché questi non era vigilato? Bisognerà avviare una serie di verifiche". Così l’avvocato Francesco Mantella, legale della famiglia di Ogorchukwu: "Le scuse di Ferlazzo non bastano – incalzano i familiari di Alika –, ora serve solo giustizia e non vendetta. È difficile riuscire a comprendere quello che è successo". "Ferlazzo era invalido al cento per cento – tiene ...