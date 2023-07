Massacrata a 17 anni Sei coltellate a Michelle: fendenti a collo e addome "Ha cercato di difendersi"

di Nino Femiani

Un movente che fa ancora acqua e non spiega la crudeltà e la ferocia con cui è stata uccisa la giovane romana Michelle Maria Causo, 17 anni. Gli inquirenti si orientano su due ipotesi: la prima è quella del denaro, la seconda è quella di una passione non corrisposta. Ma la prima sembra essere per gli inquirenti decisamente più convincente per spiegare l’omicidio compiuto dal 17enne aspirante trapper cingalese, naturalizzato in Italia. "Abbiamo avuto una lite per 30-40 euro – ha raccontato il ragazzo agli inquirenti che lo hanno fermato e alla pm Anna DI Stasio che lo interrogava – poi la discussione è degenerata perché io ero ‘fatto’".

Poche parole per spiegare i fendenti inferti alla ragazza con un coltellaccio da cucina, e il tentativo di disfarsi del corpo portandolo con un carrello della spesa ai cassonetti allineati in un piazzale di Primavalle, periferia ovest di Roma. Sei coltellate, alcune al collo, all’addome e al busto, come raccontano i risultati preliminari dell’autopsia eseguita ieri. Che spiega anche che Michelle sarebbe stata colta di sorpresa dal suo aggressore, ma avrebbe comunque cercato di difendersi. Il movente resta, quindi, un versante in ombra, ancora tutto da rischiarare. Non sono stati trovati segni di violenza sessuale sul corpo di Michelle, almeno dall’esame esterno del medico legale (ma sarà l’autopsia di ieri a dire l’ultima parola). La procura sta cercando di fare chiarezza sulla natura del loro rapporto: non erano fidanzati, erano appena amici, vivevano a pochi metri di distanza, di tanto in tanto si frequentavano. La prima domanda che gli inquirenti hanno rivolto al giovane omicida è: perché quella mattina, accompagnata dalla zia, la vittima è andata a casa del ragazzo, in via Dusmet 25? C’era un legame clandestino tra di loro, ci sono state avances rifiutate e che hanno scatenato la rabbia assassina del giovane che si è visto respinto? La famiglia di Michelle ne è convinta. "Era innamorato, ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall’altra parte di Roma, che è disperato", dice tra le lacrime il padre della vittima. E il fidanzato aggiunge: "Sono sicuro che aveva dei complici. Lui da solo non ce l’avrebbe fatta". "Chiedo che parli e dica la verità, dica chi c’era dentro quella casa e il vero motivo dell’omicidio".

Il 17enne ha, però, negato che le coltellate siano la sua reazione al rifiuto, che avrebbe ucciso perché non corrispondeva alla sua infatuazione. E allora si torna alla pista del denaro, dei soldi legati alle droghe. Un debito non onorato dalla ragazza, una manciata di euro che il giovane trapper pretendeva di riavere perché avrebbe venduto del ‘fumo’ alla ragazzina di Primavalle (i risultati per gli esami tossicologici richiedono alcuni giorni di tempo). Quattrini che il ragazzo romano-cingalese avrebbe chiesto con insistenza più volte, e di cui avrebbe detto di aver bisogno perché doveva a sua volta comprare della droga (cannabis e anfetamine). Il giovane assassino si dichiara, infatti, un tossicodipendente e al momento del fermo sembra fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. D’altra parte, il giovane non occultava le sue attività. E anzi sui suoi profili social se ne faceva quasi vanto. "Contattatemi", e invitava i suoi follower a scrivergli per acquistare la cannabis e l’hashish. Poi anche sui suoi social si faceva vedere mentre a Trastevere o a Ponte Milvio fumava canne e beveva vino. Un’esibizione che dovrà spiegare al gip che lunedì lo interrogherà.

Intanto la famiglia di Michelle non si dà pace. "Senza motivo ce l’hanno ammazzata, come un cane. Veniva questo amichetto, educato, a maniera, meglio degli italiani dice che era... era innamorato penso ma lei lo ha respinto perché ha il ragazzo dall’altra parte di Roma, che è disperato", dice tra le lacrime il padre della vittima, accreditando così l’ipotesi passionale. "Era un amico, mia moglie l’ha conosciuto, veniva spesso. Non stavano insieme. Ma dico io se una ragazzina ti respinge, gli fai questo?".