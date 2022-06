Mascherine esami di Stato 2022 (terza media e maturità): alla fine è solo raccomandata

Studenti in aula con la mascherina (Ansa)

Roma, 13 giugno 2022 - Le mascherine agli esami di stato 2022 saranno solo raccomandate. Dopo giorni di tira e molla, al fotofinish è arrivata la decisione: all'esame di terza media, come quello di maturità, viene meno l'obbligo di indossare la mascherina, che sarà appunto solo raccomandata. Sarà dunque proposta una norma al prossimo Consiglio dei Ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole. È quanto si apprende mentre è in corso l'incontro tra il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Concluso l'anno scolastico, sono partiti oggi gli esami di terza media per 565.630 studenti (560.933 interni e 4.697 esterni). L'esame quest'anno è tornato in presenza: negli ambienti scolastici per professori e studenti la mascherina sarà solo raccomandata.

"Accolta la richiesta della Lega, per il bene di studenti e insegnanti", ha scritto su Twitter Matteo Salvini, segretario leghista, commentanto le indicazioni dei ministri Bianchi e Speranza.