Roma, 9 maggio 2020 - Sono arrivate le mascherine a 50 centesimi. Lo ha annunciato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo: "È cominciata oggi la distribuzione di mascherine chirurgiche, quelle al prezzo calmierato di 50 centesimi più Iva, alle farmacie in alcune grandi città come Roma. Ogni farmacia ne avrà circa 400, domani saranno anche a Milano. Purtroppo i dispositivi, appena arrivati, si stanno già esaurendo per l'elevata richiesta: temiamo che entro lunedì sera saranno tutte nuovamente esaurite".

Iss: come si indossano e come lavarle

Ora, per fare fronte alla richiesta di mascherine, il piano B è 'regolarizzare' milioni di dispositivi finora bloccati dall'Istituto Superiore di Sanità.

Al momento l'ultima intesa tra il fornitore di mascherine a marchio CE, che le importa dall'estero, e i distributori rappresentati da 'Federfarma Servizi' e Associazione Distributori di Farmaci (Adf), prevede l'arrivo da subito di 2 milioni di mascherine, poi altri 3 milioni la prossima settimana, e 10 milioni in quella tra il 18 e il 24 maggio. Quando la produzione sarà a regime si calcolano 10 milioni di mascherine ogni settimana nelle farmacie.

Ottimista il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri: "Sicuro che nelle prossime ore e nei prossimi giorni questo problema sarà superato. Avremo cinque produttori nazionali che provvederanno sempre in misura crescente alla produzione e alla distribuzione delle mascherine. Preferisco pensare che vengano prodotte in Italia e che il prezzo sia fisso, piuttosto che ricordarmi che fino a qualche giorno fa il prezzo nelle farmacie era dieci volte tanto".