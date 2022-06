Mascherina, verso la proroga dell'obbligo al lavoro

Roma, 27 giugno 2022 - Il Covid non molla la presa, come dimostra il trend in salita di contagi e ricoveri. E di questo dovrà tenere conto l'incontro tecnico fra i ministeri del Lavoro e della Salute e l'Inail per valutare la proroga del protocollo di sicurezza in scadenza che prevede, tra le altre misure, l'obbligo di mascherina nei luoghi di lavoro.

Gli esperti raccomandano scelte ispirate alla massima prudenza. E se il presidente dell'Iss, Silvo Brusaferro, ricorda che siamo ancora in fase pandemica e la curva è in salita, il direttore generale della Prevenzione del ministero, Gianni Rezza, evidenzia che c'è "tendenza all'aumento dei casi di Covid-19 nel nostro Paese con l'incidenza salita a 504 casi per 100mila abitanti". "Anche l'Rt è decisamente in crescita, a 1,07, quindi di nuovo al di sopra dell'Unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 7,9 e al 2,2%, quindi anche qua si nota la tendenza ad una lieve risalita anche se siamo ben al di sotto della soglia critica", prosegue Rezza.

Dunque se una decisione non è stata ancora presa, l’orientamento è quello di andare verso una proroga dell'obbligo di utilizzo delle mascherine, con il ricorso alle Ffp2 negli spazi dove non si può garantire il distanziamento o quando il dipendente lavora a contatto con il pubblico.