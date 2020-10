Roma, 8 ottobre 2020 - Da oggi la mascherina è obbligatoria anche all'aperto, fatte salve alcune eccezioni che riportiamo in questo articolo. Il decreto Covid con la norma sui dispositivi di protezione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è subito entrato in vigore. Di seguito una breve guida per chiarire gli ultimi dubbi: quando indossare le mascherine e quando invece è possibile farne a meno.

Bambini

Il governo ha varato un decreto legge che impone l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Sono esentati i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con malattie incompatibili con l’adozione del dispositivo

Scuola

Il ministro dell’Istruzione ha precisato che le regole a scuola non cambiano: la mascherina va indossata per andare in bagno o se ci si muove in classe, mentre può essere tolta una volta seduti al proprio banco

Rapporti sociali

Restano pertanto vigenti le misure finora previste: distanziamento fisico di almeno un metro; divieto di assembramento; rispetto delle misure igieniche a partire dal lavaggio delle mani; obbligo di stare a casa nel caso si abbia più di 37,5 gradi di febbre

In ufficio

Per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi continuano a valere i protocolli e linee-guida anti contagio già previsti. Che, ricordiamo, recitano: "E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica". Va poi garantito il distanziamento sociale di un metro e non è possibile accedere in azienda con più di 37.5 di febbre.

In famiglia

Il premier Conte ha tenuto a precisare che nelle abitazioni non è previsto alcun obbligo di portare la mascherina. Se ne raccomanda, tuttavia, l’uso in presenza di persone fragili

In auto e in bici

Va indossata se ci si trova in auto con persone non conviventi. Allo stesso modo ci si deve comportare quando si va in moto. Se si è da soli a bordo della vettura non è obbligatorio metterla. Non si deve metterla se si va in bicicletta.

Attività motoria

In generale, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Dispositivi

Il decreto rende poi obbligatorio portare con sé la mascherina quando si è all’aperto. Questa va indossata sempre, fatto salvo che non ci trovi in un luogo isolato o non si sia con persone conviventi

Le sanzioni

Chi non indossa la mascherina anche all’aperto rischia una multa da 400 a 1000 euro. Le sanzioni sono di entità uguale a quelle previste nei precedenti provvedimenti per la gran parte delle violazioni delle norme anti-Covid, come quella anti-assembramenti