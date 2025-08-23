“Se vuoi toglierti il reggiseno fai tutti felici”. La denuncia social di Marzia Sardo: io, molestata in ospedale

Roma, 23 agosto 2025 – “Se vuoi toglierti il reggiseno, fai tutti felici”. In questo modo si sarebbe rivolto un operatore sanitario a una 23enne siciliana, Marzia Sardo, recatasi all’ospedale Umberto I a Roma per una forte emicrania. Sottoposta a una tac cranio, presumibilmente un tecnico – stando al racconto della ragazza – avrebbe chiesto alla giovane di togliersi orecchini, piercing e la mascherina che al suo interno ha il ferretto. “Io allora ingenuamente ho chiesto – sono le parole della 23enne in un video su Instagram – Devo togliere anche il reggiseno? E l’operatore all’inizio professionalmente mi ha risposto che non c’era bisogno trattandosi di una tac cranio. Ma poi ha aggiunto, guardando i colleghi, che erano tutti maschi: ‘Se te lo vuoi togliere fai tutti contenti”.

"Ora mi recherò all’Ufficio reclami dove so che non mi ascolterà nessuno. E allora faccio questo video. Sono stanca – continua la ragazza in lacrime – di dovermi interfacciare ogni giorno con queste cose, ma soprattutto in un ambiente ospedaliero. Cosa vi passa per la testa quando pensate che questa cosa sia giusta e che si possa riderci su e cosa dobbiamo fare noi se ci continuate a dire che siamo pazze e che siamo pesanti? Non so cosa fare più di diffondere questa notizia, magari qualcun altro come me ha vissuto questa brutta esperienza. Ma non bisogna stare in silenzio”.

La denuncia social della ragazza è diventata virale in poco tempo, anche se alcuni utenti hanno attaccato la 23enne mettendo in dubbio la veridicità del racconto della giovane che su Instagram si definisce attrice. “Attrice da oscar”, l’hanno definita alcuni utenti.

Sardo ha poi rimosso la story. A quanto si apprende, il Policlinico Umberto I ha aperto un’indagine interna.