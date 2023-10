Martina Franca, accoltella una donna al collo e al torace poi fugge

Taranto 15 ottobre 2023 - Un uomo ha accoltellato una donna di 48 anni questo pomeriggio in via Elio Vittorini, nel rione Carmine a Martina Franca, in provincia di Taranto. L’aggressore è fuggito subito dopo aver sferrato i fendenti al collo e al torace della vittima, originaria di Cisternino, durante una lite avvenuta all'interno di una vettura, una Renault Clio. L'uomo si è dileguato a bordo di un'altra auto ed è ancora ricercato. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine alcuni passanti attirati dalle urla della vittima. Ad intervenire i carabinieri della compagnia di Martina Franca, che hanno subito avviato le indagini per individuare il responsabile e accertare il movente.

I militari hanno sentito le testimonianze dei presenti che hanno assistito alla scena, e hanno acquisito le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. Poco dopo i carabinieri hanno individuato e recuperato la vettura con cui l'uomo è fuggito.