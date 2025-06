Così è morta Martina: sepolta dall’ex nel casolare. Il medico: 11 minuti di agonia

Napoli, 2 giugno 2025 – Era ancora viva Martina Carbonaro quando Alessio Tucci l’ha ‘seppellita’ sotto un cumulo di materassi, vecchi mobili e calcinacci in un fetido ripostiglio accanto allo stadio Moccia di Afragola? È stata davvero agonizzante per 11 minuti – come ha riferito il medico legale al pm dopo il sommario esame del corpo della quattordicenne – prima di esalare l’ultimo respiro? Si tratta di due interrogativi molto importanti a cui l’autopsia (l’incarico verrà affidato domani) potrebbe dare una risposta.

Martina Carbonaro

Se Martina non è deceduta immediatamente, dopo il primo colpo o i successivi (probabilmente cinque in totale), se è rimasta agonizzante ma viva per diversi minuti, le implicazioni per l’assassino reo confesso potrebbero essere pesanti e il suo quadro giuridico potrebbe aggravarsi ulteriormente. Se l’azione di occultamento (seppellire la vittima ancora in vita) avesse causato o accelerato la morte, si configurerebbe comunque l’omicidio volontario aggravato (già contestato), ma con l’aggravante ulteriore della particolare crudeltà e dei motivi abietti. E il dolo potrebbe essere diretto perché l’intenzione era quella di lasciarla morire.

Inoltre se la ragazza era ancora viva, ma in condizioni di non potersi salvare da sola, potrebbe configurarsi anche il reato di abbandono di persona incapace, aggravato dal fatto che ne è derivata la morte. Peraltro, il fatto di aver lasciato morire l’ex fidanzatina sotto i detriti, senza chiamare i soccorsi, costituirebbe una circostanza aggravante per l’assenza di pietà, con conseguenze sulla pena finale.

La posizione del diciottenne è già molto traballante a causa delle bugie raccontate agli inquirenti tanto che, la gip Stefania Amodeo, che ne aveva confermato il fermo in carcere, aveva poi messo sotto accusa il comportamento tenuto subito dopo il delitto, quando aveva “manifestato tranquillità all’esterno” e “atteggiamento disinvolto”. Dopo l’omicidio, infatti, il giovane muratore aveva fatto sparire maglietta e jeans (messi nel bucato della madre), era andato a spasso con gli amici e aveva partecipato alle ricerche, rassicurando i genitori di Martina. Tanto che il suo avvocato, Mario Mangazzo, sta valutando di richiedere una perizia psichiatrica per verificare se, al momento del delitto, il suo assistito fosse capace di intendere e volere.

“Era stressato, non dormiva da giorni”, aveva confidato. Intanto fa discutere il video, apparso su TikTok in cui la mamma di Martina, Enza Cossentino, fa da involontaria ‘testimonial’ alla preparazione di un hotdog di cui la ragazzina andava pazza, e al quale è stato dato il suo nome. “La mamma di Martina non era lucida: il venditore ha approfittato del momento di fragilità per fare un video e pubblicarlo sui social”, spiega l’avvocato della famiglia, Sergio Pisani.