“Martina ha rifiutato il mio abbraccio, l’ho colpita alle spalle”. La confessione choc di Alessio Tucci

Napoli, 30 maggio 2025 – Non voleva il suo abbraccio. E quando lei si è girata, negandogli il gesto d’affetto, lui l’ha colpita alle spalle. Tre volte. Alessio Tucci ha risposto alle domande della giudice Stefania Amodeo, durante l’udienza di convalida del fermo. E ha confessato il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola martedì scorso.

La confessione

"Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita", ha detto il 18enne durante l’interrogatorio, alla presenza dell’avvocato Mario Mangazzo. Che riferisce quanto dichiarato dal suo assistito al giudice: in seguito al mancato abbraccio “quando lei era di spalle l'ha colpita. Una volta e poi dopo, successivamente, ha sferrato un altro paio di colpi con questa pietra”, le parole del legale ai giornalisti all’uscita del carcere di Poggioreale. Tucci “ha specificato che poi a un certo punto Martina non era più in vita. Lui ha girato il corpo e l'ha coperta con questi arredi che erano in questa casa abbandonata. In preda ad un raptus e perché non accettava la fine del rapporto". Quando è stata chiusa in un armadio del locale diroccato dove poi è stato trovato il cadavere, la versione di Tucci, Martina non respirava più.

La manifestazione per ricordare Martina Carbonaro. Nel riquadro, Alessio Tucci

L’avvocato è cauto su questo punto, e ribadisce: "Non sappiamo se era ancora viva, Tucci ha dichiarato che la povera Martina non respirava più, ha sentito che non respirava più"

Quindi specifica: "Nell'interrogatorio di oggi il mio assistito ha reso delle dichiarazioni ampiamente confessorie e ha specificato alcune circostanze soprattutto in merito alle modalità proprio dell'aggressione che è stata subita dalla povera Martina".

A giudizio del legale "non c'è stato accanimento. Ci sono stati questi tre colpi e la ragazza poi ha perso i sensi quasi subito. Accanimento non c'è stato per il numero dei colpi inferti". Tucci ha riferito all'avvocato che "non riusciva a dormire, ha preso delle gocce”. Conclude Mangazzo: “Comprensibilmente per lui non sono giorni facili, naturalmente, per questa cosa grave che ha commesso".