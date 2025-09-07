Marostica: accoltellata dall’ex marito sul posto di lavoro, salva grazie alla cliente che la fa nascondere

Vicenza, 7 settembre 2025 – Accoltellata dall'ex marito sul posto di lavoro, si è salvata grazie all'intervento di una cliente. È successo la notte scorsa in una sala slot di Marostica, in provincia di Vicenza. L'uomo, un 45enne con precedenti per violenza, si è presentato nel locale dove la donna 42enne fa la barista, avventandosi contro di lei con un coltello da cucina che aveva portato con sé. L'ha quindi colpita con numerosi fendenti al busto, al volto e alle braccia, sferrandole anche calci e pugni.

Gridando e cercando aiuto, la vittima ha attirato l'attenzione di alcuni clienti, sfuggendo così per qualche momento alla furia omicida, per poi cercare rifugio in un'altra sala del locale. Ma l'ex marito l'ha raggiunta anche lì, insultandola, minacciandola di morte e colpendola ancora. Una cliente è corsa in soccorso della donna, suggerendole di nascondersi tra le slot, e, sebbene minacciata dal 45enne, è riuscita a chiamare il 112.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Marostica e Bassano del Grappa che hanno individuato subito l'uomo, il quale, sporco di sangue, ha abbandonato a terra il coltello quando li ha visti. I militari lo hanno bloccato e arrestato, mentre la donna è stata portata in ospedale, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

La lama del coltello si è spezzata

La lama, di circa 14 centimetri, del coltello utilizzato nell'aggressione si è spezzata in diverse parti, alcune recuperate sul posto, mentre la punta è rimasta conficcata nel gomito sinistro della vittima.

Dieci anni fa le prime aggressioni

Non è la prima volta che il 45enne residente a Rosà (Vicenza) aggrediva l'ex moglie: era già successo sia durante il matrimonio sia al termine della relazione. Secondo quanto si è appreso, la prima segnalazione di una lite violenta nella coppia risale al 2015, quando i due erano ancora sposati. Dopo la separazione, la donna è andata a vivere a Romano d'Ezzelino, altro comune del circondario di Bassano del Grappa, e lavorava da qualche tempo alla sala slot di Marostica.

Zaia: “Atto vile, non arretreremo”

Sul caso è intervenuto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha espresso vicinanza alla vittima e sottolineato che non si deve "arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne". "È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell'ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione per promuovere una cultura del rispetto e della dignita' di ogni persona.", ha concluso il governatore.