Marito e moglie uccisi, irrintracciabile il figlio

VERONA

Una coppia trovata morta in casa, marito e moglie entrambi uccisi, e il loro unico figlio, 55 anni, irrintracciabile. È un duplice omicidio avvolto nel mistero quello scoperto nel tardo pomeriggio di ieri a Verona nel quartiere di Borgo Roma.

Da quanto è emerso nelle prime ore dopo la macabra scoperta, le vittime, Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, sono state uccise a coltellate e, sempre stando alle indagini svolte nel vicinato, nulla farebbe pensare a una lite poi culminata nella violenza.

Marito e moglie, una coppia anziana, sono stati trovati privi di vita all’interno dell’appartamento nel tardo pomeriggio di ieri, ma l’omicidio sarebbe avvenuto nella serata di lunedì.

L’unica persona che potrebbe svelare qualche dettaglio in più, la prima ovviamente a essere contattata, è il loro figlio. L’uomo, 55 anni, fino a ieri sera è però risultato irrintracciabile.

Le indagini sono state affidate alle Polizia di Stato che è intervenuta con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per una lunga serie di rilievi.

In assenza di un riferimento interno al nucleo familiare, la Polizia ha raccolto le prime testimonianze tra il vicinato dell’anziana coppia. Secondo quanto si è appreso, dai riscontri non emergono elementi per ipotizzare che uno dei due coniugi abbia commesso il delitto per poi compiere un gesto estremo.