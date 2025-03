Maripàn del Torino nella bufera, l’ex fidanzata influencer: “Ha pubblicato miei video intimi senza il consenso”

Roma, 24 marzo 2025 – Prima le dichiarazioni al microfono del podcast Bombastic" poi il post sul suo profilo Instagram: "Perché un uomo può sentire il diritto di umiliare una donna diffondendo un video intimo?”. Bufera sul calciatore del Torino Guillermo Maripàn, accusato dall’ex compagna Carmen Castillo, 35 anni, cilena. La donna, che sui social è conosciuta come Carmen Tuitera, durante un’intervista per il podcast della giornalista Cecilia Gutierrez, ha mandato un messaggio, neanche troppo velato, al calciatore granata. “Inviare video intimi di donne è punibile in Cile, quindi fai attenzione alle informazioni che condividi”.

Sarebbero bastate queste parole, riprese dai media locali, a scatenare il finimondo. Ma Castillo si è spinta oltre, rilanciando le accuse in un post sibillino sul suo profilo Instagram (dove vanta 903mila follower) e poi affermando di avere “altro da dire ma di aver scelto il silenzio per il momento, per non turbare la tranquillità della Nazionale cilena” (dove Maripàn è convocato, ndr).

Una vicenda che in Cile ha già scatenato i media. Secondo quanto scrive il sito cileno alairelibre.cl Maripàn sarebbe stato denunciato dall’ex compagna per la diffusione non autorizzata di video intimi. Ma al momento il giocatore sudamericano, impegnato con la maglia della Nazionale, ha preferito non replicare alle accuse. Intanto l’avvocato Francisca Millán, specializzata in difesa dei diritti delle donne, sentita da alairelibre.cl sottolinea che “la diffusione non autorizzata di materiale video intimo è una grave prevaricazione dei diritti delle donne ed è punita dalla legge”. In caso di eventuale condanna il difensore granata potrebbe rischiare la reclusione.