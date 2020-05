Roma, 4 maggio 2020 - Dramma a Marino, uno dei paesi dei Castelli Romani, dove attorno alle 20 c'è stata un'esplosione in una palazzina del centro, in via Carissimi. Secondo le prime informazioni, sono quattro le persone rimaste coinvolte nell'incidente e intrappolate sotto le macerie, e tra queste, c'è anche una bambina. Tre persone, tra cui la piccola, sono state estratte vive: c'è ancora un disperso. La deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas.

La più grave - una donna di nazionalità romena, 53 anni - è stata trasportata al Sant'Eugenio di Roma. Le altre due - madre e figlia di 4 anni - sono di nazionalità italiana e sono trasportate in condizioni stazionarie presso l'ospedale di Frascati.

"Vigili del fuoco e soccorritori stanno proseguendo le ricerche di un'altra persona che però sembra non fosse all'interno dell'abitazione". Lo riferisce all'Adnkronos il sindaco di Marino Carlo Colizza. "Poteva essere un disastro - ha aggiunto -, la palazzina è completamente sventrata". Fortunatamente la palazzina - composta da piano terra e due piani - era quasi disabitata al momento dell'esplosione. In totale sarebbero sei gli appartamenti interessati dallo scoppio.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco - tra le quali il personale Usar per la ricerca tra le macerie - i cinofili, con l'ausilio di una botte e di un'autoscala. Presenti anche carabinieri e 118.

🔴 #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020