“Maria Rosaria Boccia è incinta?”: le foto finite in copertina

Roma, 22 gennaio 2025 – “Maria Rosaria Boccia è incinta? È chi è il papà?” E’ il titolo del servizio di copertina di Oggi. Il settimanale, in edicola domani giovedì 23 gennaio, pubblica le foto dell’imprenditrice di Pompei, al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, mentre passeggia con un’amica. Jeans a vita bassa e maglietta attillata che non nasconde il pancione, Boccia sembra essere in avanzato stato di gravidanza.

Il settimanale scrive di aver mostrato le immagini a un noto ginecologo milanese per chiedere un parere. Il responso? L’imprenditrice, secondo il professionista, sarebbe “intorno alla 26esima o alla 28esima settimana”. Se fosse vero, il concepimento risalirebbe ai primi di luglio. Proprio il periodo in cui era in corso la liaison con Sangiuliano, che portò alle sue dimissioni da ministro. Di una presunta gravidanza, d’altronde si era parlato nel pieno del caso Boccia-Sangiuliano, quando emersero le foto dei due che uscivano dal palazzo dove si trova un noto studio ginecologico. Ma i due hanno sempre negato.

Secondo quanto ricostruisce Oggi, quello della gravidanza non è solo argomento di gossip, ma rappresenterebbe il cardine del presunto ricatto a cui l’ex ministro ritiene di essere stato sottoposto, come emerge da alcuni messaggi acquisiti agli atti d’indagine (Sangiuliano ha presentato un esposto contro Boccia a inizio settembre 2024). "La notizia (della gravidanza, ndr) mi ha sconvolto e ha in me confusamente ingenerato sentimenti di timore e allo stesso tempo di protezione: la vita non mi ha concesso la gioia di un figlio, e questo lei lo sapeva bene”, scrive nella querela Sangiuliano. E allega anche una mail, datata 23 agosto 2024, in cui la Boccia lo chiama "un super Babbo" e lo saluta dicendo: "Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo". Tre mesi fa, in un’interrvista, Boccia smentì la gravidanza dicendo che si trattava di "una notizia inventata, ma non da me".

Il settimanale fa sapere di aver provato più volte, senza esito, a contattare Maria Rosaria Boccia e il suo avvocato Francesco Di Deco. “È un periodo in cui ho bisogno di tranquillità e serenità”, ha scritto infine Boccia in un messaggio indirizzato al settimanale Oggi.