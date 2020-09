Caivano (napoli), 14 settembre 2020 - "Non volevo ucciderla, ma solo fermarla e riportarla a casa". Questo ha detto, in estrema sintesi al giudice che lo interrogava, Michele Antonio Gaglione. Il 30enne di Caivano è accusato di aver speronato lo scooter della sorella Maria Paola, 22 anni,morta in seguito alla caduta. E lo avrebbe fatto, secondo le ipotesi degli inquirenti, perché non ne accettava la realzione con un ragazzo trans, Ciro, che ora si trova ricoverato in ospedale. La famiglia della vittima, a quanto filtra, non accettava la relazione della ragazza con un trans. L'interrogatorio durante l'udienza di convalida del fermo è durato due ore, l'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale e violenza privata aggravata dall'omofobia. Il gip deciderà ora se il trentenne deve rimanere in carcere. Nel frattempo, giungono dichiarazioni durissime da parte della mamma di Ciro Migliore: "Devono pagare Michele, la mamma e il papà. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non è vero", dice la donna.

Caivano: la legge del quartiere ghetto

La difesa: "Non l'ho fatta cadere"

Gaglione ha confermato di averli inseguiti, in sella alla sua moto, ma non di avere provocato la tragica caduta dello scooter sul quale viaggiavano la sorella e il compagno trans, sferrando un calcio: "Sul luogo dell'incidente ho notato la presenza delle telecamere. Tutto sarà chiarito, se ci sono le registrazioni. Io credo alle sue parole". Lo ha detto l'avvocato Domenico Paolella, legale di Antonio Gaglione che ha aggiunto: "Questa tragedia è stata strumentalizzata: la famiglia si aspettava più delicatezza".

"Al giudice ha spiegato - ha detto ancora il legale - che la famiglia aveva perso le tracce di Maria Paola da qualche settimana. Ha fatto le valigie e se n'è andata. Quando Antonio l'ha vista in sella allo scooter, l'ha inseguita con la sua moto, ma per chiederle di tornare a casa, per parlarle, per farla ragionare. Era andata via senza spiegazioni e tutta la famiglia era disperata".

L'Arcigay: "Minacce di morte"

"Ho parlato con Ciro e mi ha descritto una situazione di grande negazione con i due ragazzi minacciati di morte ripetutamente. Quello che è successo l'altra notte era qualcosa che in qualche modo si aspettavano". Parola di Daniela Falanga, presidente dell'Arcigay di Napoli.