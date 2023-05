Maria Giovanna Maglie e la malattia: il suo racconto, il lungo ricovero e la morte

La malattia l’aveva tenuta lontanto dai social e dalla tv per diversi mesi. Ed era stata proprio lei a raccontarlo in una lunga intervista al Corriere della Sera. Una malattia che, aggravatasi nelle ultime ore, nella notte ha causato il decesso di Maria Giovanna Maglie, nota giornalista 70enne.

La matattia

"Era andata in ospedale mesi fa per una chirurgia cardiaca, aveva un problema valvolare. Aveva superato l'operazione, ma non era stato possibile richiudere lo sterno e si erano create delle complicanze. Ha vissuto 8 mesi in ospedale, stanotte il piede ha cominciato a diventare nero, ha avuto una complicanza venosa ed è stata portata al San Camillo. Lì, hanno riscontrato una dilatazione delle pupille non normale e temevano danni neurologici. Mentre erano in attesa di fare la tac ci hanno chiamato. Mentre eravamo là, tre minuti prima che morisse ci hanno fatto entrare, poi è spirata". E’ il racconto di Francesca Immacolata Chaoqui, legata da un'amicizia profonda alla giornalista della quale ha seguito tutti gli istanti della malattia.

Il primo malore in diretta

Nata a Venezia il 3 agosto 1952, Maria Giovanna Maglie aveva avuto un malore lo scorso settembre durante la maratona elettorale del talk show ‘Quarta Repubblica’. Operata al cuore per un aneurisma all'aorta, era stata poi ricoverata per due mesi a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia.

Il silenzio social, tv e l’ultimo post

Proprio la malattia l’aveva tenuta lontana dalla Tv e dai social, sui quali, dopo un lungo silenzio aveva deciso di pubblicare un post per su facebook proprio per “informare i tanti che mi chiedono perché non scrivo più sui social e non sono più in Tv”