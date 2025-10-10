Il coraggio di Maria Cristina Gallo e la battaglia contro la malasanità: “Mamma tenerissima, ha salvato molte vite”

Trapani – Tutti la conoscevano come la “professoressa coraggio”. Maria Cristina Gallo, 56 anni, sposata con un poliziotto e mamma di due figli, insegnante di italiano all’istituto tecnico industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo, morta (l’11 ottobre i funerali nella Cattedrale), è stata una paladina della lotta contro la malasanità. La sua tragica fine squarcia il velo sul sistema sanitario siciliano, rivelando ritardi gravi e disumanità che hanno conseguenze drammatiche sulla vita di tanti pazienti.

Maria Cristina Gallo, morta a 56 anni, denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia

La battaglia di Maria Cristina inizia nel dicembre del 2023, quando la prof si sottopone a un’operazione per un fibroma presso l’ospedale di Mazara del Vallo. Viene richiesto un esame istologico, ma l’esito della biopsia arriva soltanto nell’agosto del 2024. Otto mesi di attesa che si rivelano fatali: la malattia, nel frattempo, progredisce con metastasi diffuse e mortali.

Come si spiega il flop della consegna? Il campione inviato dall’ospedale al laboratorio di Anatomia Patologica di Castelvetrano si perde in una sequela di ritardi, silenzi e rimpalli istituzionali che costringono alle dimissioni del direttore generale dell’Asp di Trapani.

La burocrazia sanitaria e il caos degli esami

Lentezze scandalose che riflettono il caos della sanità siciliana, ma che in fondo sembrano lo specchio di un sistema sanitario che fa acqua in molte regioni soprattutto del Sud. Un sistema costoso, ma inefficiente, burocratico e insensibile alle vere necessità dei pazienti. Maria Cristina inizia la sua battaglia contro questo andazzo vergognoso, alza la voce, denunciando dapprima la sua personale esperienza, poi lo scandalo di centinaia di pazienti in attesa di referti, spesso vitali per diagnosi e cure tempestive. Dalle sue parole scaturisce un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui risultano indagati 10 medici e 9 tra tecnici e funzionari Asp.

La sua lotta non è sterile perché porta a un reale cambiamento nella tempistica della consegna dei referti istologici in provincia di Trapani, un risultato che potrebbe aver già salvato diverse vite e che dimostra quanto la sua voce sia stata determinante. “Chi, nella primavera 2025, ha cominciato a ricevere i propri esiti nei tempi dovuti, lo deve anche a Cristina”, dice l’avvocato Nicolò Grossi, suo legale e amico.

L’eredità di Maria Cristina Gallo

Purtroppo, il suo destino si conclude con la sconfitta, ma la sua battaglia contro il tumore lascia un’eredità importante. Gallo diventa non solo un simbolo della malasanità, ma una guerriera coraggiosa che ha saputo trasformare il proprio dolore in denuncia e impegno per gli altri. Poco prima di morire si era battuta per aprire una biblioteca diocesana per i bambini (era anche una teologa) e aveva intrecciato una corrispondenza con il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè: “Speriamo che tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce”, confidava. Dopo la sua morte, Mulè scrive: “È stata una mamma tenerissima, una moglie esemplare, un’insegnante innamorata, una combattente irriducibile. Ha combattuto soprattutto per aiutare gli altri. Addio, Cristina, il tuo ‘moschettiere’ continuerà insieme a te la battaglia. Implacabile, stanne certa”.

La polemica politica

Attutita un po’ la commozione, resta la polemica politica. “È una storia che ti fa vergognare di essere italiano. Nella Sicilia di Schifani si discute di sanità solo per spartirsi le nomine”, accusa Carlo Calenda, leader di Azione. “Ha combattuto contro l’indifferenza, i ritardi e il rimpallo di responsabilità che uccide più della malattia”, aggiunge Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, conviene: “Le sue parole e le sue denunce hanno scosso le coscienze e salvato altre vite”. “La sua è una vivida testimonianza di coraggio e dedizione, a conferma di come l’insegnamento sia una vera e propria missione”, chiosa il ministro del Mim, Giuseppe Valditara.