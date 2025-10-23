Chi era Marco Veronese, ucciso a Collegno. Conosceva il suo assassino?

Torino, 23 ottobre 2025 – Marco Veronese aveva 39 anni, era residente a Collegno ed era un installatore di antifurti. Titolare di una azienda di videosorveglianza, era separato dalla moglie da poco e aveva tre figli. Da qualche tempo era tornato a vivere con i suoi genitori, pensionati, al civico 15 di Corso Francia a Collegno. È stato ucciso questa notte da un uomo incappucciato all'incrocio tra Corso Francia e via Sabotino. La sede della ditta è a pochi passi.

Le coltellate

Secondo le prime testimonianze il delitto è avvenuto intorno all'1.30 di notte. Una vicina ha riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare “Che cosa fai?” e l'esclamazione “Bastardo”. Veronese è stato colpito da una dozzina di coltellate.

La famiglia vive da anni a Collegno: il padre è in pensione, la madre fa la badante. Veronese era figlio unico. La Stampa scrive che il padre di Marco è stato visto per le strade in uno stato di devastazione. Una vicina lo ha incontrato. “Mi ha detto: ‘Hanno ammazzato mio figlio a coltellate’, non si reggeva in piedi dal dolore”.

L'agguato

Non è ancora chiaro se Veronese conoscesse la persona che l'ha aggredito stanotte. Molto probabilmente non si trovava per caso a quell'ora di notte in strada all'incrocio tra corso Francia e via Sabotino. Le frasi ascoltate dai passanti farebbero pensare a una persona di sesso maschile che aveva appuntamento con l'imprenditore. E che poi l'ha ucciso.

Le indagini sono affidate ai carabinieri delle Compagnie di Collegno e Rivoli con il supporto del Nucleo Investigativo di Torino.