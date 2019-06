Milano, 1 giugno 2019 - Marco Carta è ai domiciliari. Il cantante lanciato dal talent Amici è stato arrestato ieri sera insieme a una donna di 53 anni con l'accusa di furto aggravato. Sarebbe stato beccato in flagrante mentre usciva dalla Rinascente di piazza Duomo a Milano con sei magliette del valore complessivo di 1200 euro, a cui aveva tolto l'antitaccheggio ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita, facendo scattare l'intervento prima degli addetti alla sicurezza e poi degli agenti di polizia. Sarà processato oggi per direttissima.

A fermarlo è stato uno degli addetti all'accoglienza della Rinascente quando la merce ha fatto suonare i sensori dell'ingresso. Il cantante, accompagnato da una donna di 53 anni, pur avendo tolto l'antitaccheggio, non aveva rimosso la targhetta flessibile che ha quindi fatto scattare i sensori. Per gli arrestati è stata prevista la custodia domiciliare, oggi la direttissima.

Leonardo Pieraccioni ha commentato su Twitter: "6 magliette 1200 euro! E per furto hanno arrestato Marco Carta".

Carta ha 34 anni. Orfano dei genitori - a 8 anni ha perso il padre a causa di una leucemia e a 10 la madre a causa di un tumore -, è stato cresciuto insieme al fratello dalla nonna e dagli zii. Il successo è arrivato con la vittoria ad Amici, nel 2008. L'anno successivo il trionfo al Festival di Sanremo, poi una serie di riconoscimenti e la partecipazione all'Isola dei famosi, fino al palcoscenico di Tale e Quale Show che lo consacra anche presso il pubblico televisivo più adulto.

E' il 2007 quando Carta viene ammesso tra gli allievi del talent show in onda su Canale 5 'Amici di Maria De Filippi', dove fa parte come cantante della squadra blu. Suo mentore nel programma diventa il vocal coach Luca Jurman, che gli assegna principalmente pezzi di genere soul statunitense. I due sono inoltre protagonisti di grandi discussioni sulle tecniche di canto con Grazia Di Michele, vocal coach della squadra avversaria. L'anno dopo, Carta vince il talent show in maniera schiacciante, ottenendo il 75 per cento delle preferenze degli spettatori. Grazie al successo, vince il premio di 300mila euro e firma un contratto con la Warner Music Italy.

Il 13 giugno di quell'anno, pubblica il suo primo singolo, 'Ti incontrerò', parte dell'omonimo album. Nel 2009 prende parte al festival di Sanremo con la canzone 'La forza mia': ottiene un grande successo di pubblico e riesce così a vincere il festival grazie al 57% dei consensi con il televoto. Oltre al riconoscimento, il singolo 'La forza mia' è tra i più venduti e rimane per sei settimane consecutive al secondo posto della classifica singoli. Nel 2009 risulta essere l'11esimo brano più scaricato dell'anno. Il 20 febbraio 2009 esce anche l'album 'La forza mia', contenente il brano vincitore di Sanremo. L'album vende in tutto 70 mila copie e viene insignito del disco di platino.