L’ex Ceo di Gucci salva Cervia dall’alluvione: “L’idrovora che ho donato funziona. Chi può aiuti”

Ravenna, 22 ottobre 2024 – “Questa è la prova che se chi può dona qualcosa per chi ha bisogno, specie in situazioni di crisi come le alluvioni, qualcosa di buono si può fare”.

Villa Inferno (Cervia), agosto 2023: Marco Bizzarri dona un’idrovora per i territori alluvionati

Parla con concretezza e la schiettezza che lo contraddistinguono da sempre Marco Bizzarri, nato e cresciuto tra Rubiera e Gabicce, grande manager internazionale, già in passato Ceo di Stella McCartney e Bottega Veneta, poi dal 2014 al luglio 2023 Ceo e Presidente di Gucci, che dopo l’uscita dal colosso di Kering ha costituito la holding di famiglia Nessifashion con cui ha rilevato il 23% del brand Elisabetta Franchi, marchio di abbigliamento e accessori al femminile con sede a Bologna. Bizzarri è soddisfatto dei risultati della donazione fatta mesi fa dopo l’alluvione estiva che aveva colpito alcune località vicine a Cervia.

“Ho donato a titolo personale 80.000 euro a questi territori dell’Emilia Romagna, la mia Regione – dice Marco Bizzarri – e con quei denari si sono aiutate alcune famiglie ed è stata acquistata un’idrovora. Ora a quest’ultima prova terribile di alluvione di questi giorni la pompa messa in funzione sul ponte di Sant’Andrea ha fatto il suo dovere salvando dall’acqua i territori di Villa Inferno, Sant’Andrea e Montaletto nel Comune di Cervia”.

E la popolazione ieri lo ha ringraziato. Bizzarri si è commosso ed è felice di aver fatto qualcosa per la terra dove vive e dove ha molti amici. Come Paolo Bravura, l’amico di una vita, e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia. Tutti ieri volevano testimoniare la tenuta della pompa e la soddisfazione per aver evitato l’alluvione dei borghi e delle campagne. Ringraziando soprattutto Marco Bizzarri: “Si è vero che la beneficenza va fatta in silenzio ma io penso che in casi come questi sia bene anche raccontare quel che si fa, che si può fare, per essere di esempio a tante altre persone, specie gli imprenditori e manager come me che possono fare donazioni. In questo modo si privilegia il bene comune”, racconta il supermanager.

“Dottor Bizzarri la pompa va, sta lavorando e per fortuna va tutto bene, sta facendo il suo lavoro. Siamo tornati sul luogo del delitto e per fortuna la pompa sta lavorando! Paolo Bravura la saluta da Sant’Andrea!”, dice un primo videomessaggio dai luoghi “incriminati” della piena scampata. Tutti i protagonisti di questa storia a lieto fine si dicono commossi fino alle lacrime e felici di aver un amico come Marco Bizzarri.