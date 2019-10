Vinovo (Torino), 30 ottobre 2019 - Ladri in casa dell'ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio. Ieri sera a Vinovo, nel Torinese, un commando di quattro persone a volto coperto (due armati di pistole e due di cacciavite), sono entrate nella villa.

L'ex calciatore, che si trovava in casa con moglie, dietro minaccia delle armi ha dovuto aprire cassaforte, dalla quale sono stati portati via orologi di valore e gioielli. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il valore del bottino, ingente, è ancora da quantificare. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, sono sulle tracce dei malviventi.