Marcello Minenna, chi è il “civil servant” vicino a M5s

Roma, 22 giugno 2023 - "Personalità criminale" così il giudice ha definito Marcello Minenna, finito ai domiciliari oggi su richiesta della procura di Forlì che indaga sulla fornitura di mascherine durante il periodo Covid. Barese di 51 anni, sul suo profilo Linkedin si definisce "civil servant ed economista esperto in finanza stocastica", è stato un funzionario pubblico, con ruoli di spicco alla Consob e alla guida dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prima di darsi alla politica come assessore al Bilancio nella giunta Raggi a Roma, per poi diventare assessore nella giunta regionale della Calabria.

Inoltre Minenna, laureato alla Bocconi ed economista esperto di finanza stocastica, ha scritto libri e diverse pubblicazioni scientifiche, e vari suoi articoli e contributi sono finiti sulle pagine de Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Financial Times e il Wall Street Journal.

Insomma un curriculum di tutto rispetto costruito dopo la laurea e una breve esperienza alla Procter & Gamble, nel dipartimento Market Research. Nel 1996 è alla Consob, dove nel 2015 arriva a guidare l'ufficio dell'ispettorato. Nello stesso anno viene chiamato da Francesco Paolo Tronca, commissario straordinario per Roma Capitale, perché faccia parte della sua task force di tecnici. Quindi nel luglio 2016, vista la sua vicinanza al partito a Cinque Stelle, diventa assessore al Bilancio della giunta di Virginia Raggi, dove assume varie deleghe e occupandosi di partecipate, patrimonio, politiche abitative e spending review.

Nel gennaio del 2020, sempre appoggiato dai M5s, Minenna da aspirante presidente della Consob, si ritrovò invece ai vertici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Poi vittima dello spoil system meloniano sei mesi fa ha assunto l'incarico di assessore in Calabria. Su di lui il governatore Roberto Occhiuto, che ha preso le sue deleghe, non ha dubbi "dimostrerà la sua estraneità. La giustizia farà il suo corso e rispetto l'operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Minenna, che in questi mesi in Calabria ha svolto molto bene il proprio lavoro, in modo particolare per quanto riguarda i fondi comunitari. I fatti contestati riguardano il periodo in cui era alle Dogane".

Ma secondo quanto riportato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Forlì, in un passo dell'ordinanza eseguita oggi dalla Polizia di Stato, si afferma che un ulteriore "elemento di novità consente di ritenere egualmente che il reato" contestato a Minenna "non rappresenti un unicum, quanto, piuttosto, un costante modus operandi delinquenziale, ripetibile in ogni altra istituzione nella quale egli è chiamato a svolgere un ruolo di rilievo, quale è quello attuale di Assessore della Giunta regionale calabrese". Il gip sottolinea che a Minenna sono contestati i reati di violenza, minaccia e calunnia emesso il 31 gennaio scorso in cui risultano persone offese tre dirigenti dell'Agenzia delle Dogana. Reati che "rappresentano espressione chiara della personalità criminale dell'indagato il quale non ha esitato a commettere anche reati al fine di rimuovere ogni funzionario dell'Agenzia delle Dogane che intendesse contrastare la propria gestione padronale di siffatta Istituzione".