Roma, 6 febbraio 2018 - Marcello Dell'Utri resta in cella. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell'ex parlamentare. L'ex esponente di Forza Italia si trova a Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Da tempo è malato di tumore.

Si levano le proteste dalle fila degli azzurri. "L'ennesimo diniego alla legittima richiesta i attenuazione dello stato detentivo per le gravissime condizioni di salute di Dell'Utri è indegno del principio costituzionale dell'umanità della pena", afferma il deputato FI Amedeo Laboccetta. "Si ha l'impressione - riprende - che alcuni settori della magistratura, pur in presenza di una condanna per un reato di fabbricazione giurisprudenziale, vogliano accanirsi nei confronti di un condannato costretto a subire oltre a una condanna ingiusta, il peso della sua notorietà". Laboccetta auspica che "anche il presidente Berlusconi intervenga nella vicenda a tutela di un uomo che tanto gli ha dato e tanto ha dato a Forza Italia".

Per Fabrizio Cicchitto, deputato di Civica popolare la scelta dei giudici "è assolutamente inaccettabile perché è dimostrato che le strutture carcerarie non sono in condizioni di assicurare al detenuto le cure necessarie per affrontare malattie quali un tumore alla prostata e condizioni cardiache assai difficili". Cicchitto chiama in ballo "il diritto alla salute e il rifiuto della pena di morte. C'è il rischio che ci si trovi di fronte ad un rovesciamento dei criteri consueti secondo i quali sono privilegiati i personaggi pubblici e invece penalizzati le persone che non hanno notorietà. In questo caso invece è evidente che l'effetto mediatico è decisivo ed esso gioca contro Dell'Utri e non a suo vantaggio (...). Ci troviamo di fronte ad un caso di denegata giustizia, con la vita di Dell'Utri si sta giocando una ignobile partita".