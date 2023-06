Marc Lazar "È andata bene per forza, non è concesso litigare"

di Elena G. Polidori

Marc Lazar, docente di relazioni italo-francesi in Europa alla Luiss, Meloni arriva in una Francia che la accoglie in modi molto diversi…

"A sinistra Meloni è considerata un’esponente della destra radicale, nazionalista e anche un po’ fascista. Quindi è temuta. A destra, invece, c’è un interesse per lei, visto che guida una coalizione di centrodestra e gestisce, con questa maggioranza, un Paese importantissimo per l’Europa. E anche Marine Le Pen, sulla carta, dovrebbe essere contenta del suo arrivo se non fosse per la posizione della Meloni sull’Ucraina; Le Pen è molto più filo-russa".

In questo scenario, Meloni cosa può sperare di ottenere da questa visita?

"In realtà, è una visita programmata da tempo, che è stata a lungo lavorata prima dal viaggio di Tajani, poi dai due ambasciatori nei rispettivi Paesi e dai consiglieri diplomatici. In ultimo, dai ministri della Difesa, quello italiano e il francese, che hanno ottimi rapporti tra di loro".

E quindi?

"E quindi Meloni ha un’idea molto chiara che con la Francia non si può litigare".

Spieghi perché.

"Sono tre i motivi; perché entrambi i Paesi devono stare uniti al Consiglio Ue che dovrà valutare le rispettive posizioni sul fronte del patto di stabilità che sempre entrambi i Paesi desiderano sia ammorbidito per via del debito pubblico interno, maggiore in Italia rispetto alla Francia, nei confronti dei Paesi frugali, ma anche della Germania. Su questo aspetto sarà un po’ un ritornare alla luna di miele che c’era tra Draghi e Macron senza che, tuttavia, ci possa essere tra Meloni e Macron un rapporto solido come quello che aveva il suo predecessore".

Poi?

"Poi l’Ucraina; Francia e Italia hanno la stessa linea di aiuto in armi a Zelensky. In ultimo c’è l’importanza della partita commerciale, Italia e Francia hanno interessi comuni sia nei rispettivi Paesi che in Europa e hanno necessità di sostenersi a vicenda"

Vede nascere una pace duratura tra i due Paesi dopo questo incontro oppure no?

"No, sarà sempre oscillante, al di là del momento e degli interessi contingenti. D’altra parte, il partito della Meloni e quello di Macron sono distanti anni luce e i due leader hanno un’idea contrapposta di Europa. E poi Macron vede come fumo negli occhi la possibilità che Meloni riesca a formare in Italia un partito conservatore che le consentirebbe non solo di avere un peso più importante nel Ppe ma di influenzare il nuovo corso europeo, decisamente contrario all’idea di Macron. Insomma, sarà una ‘pace’ del momento, poi si vedrà".