Mara Severin, chi era la 31enne sommelier morta nel crollo del solaio a Terracina

Roma, 8 luglio 2025 – “Sono passati 10 anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada”. Scriveva così il 20 ottobre 2024 sul suo profilo Instagram Mara Severin, la sommelier di 31 anni morta nel crollo del solaio del ristorante stellato ‘Essenza’ nel centro di Terracina, in provincia di Latina.

Per lei quella strada fatta di passione e ricerca si è interrotta ieri sera sotto il peso del solaio del luogo dove lavorava.

Mara Severin, sommelier, 31 anni (foto Instagram)

Originaria di Sabaudia, Mara abitava a Pontinia e si era avvicinata al mondo della ristorazione e del vino dieci anni fa, muovendo i primi passi nella ristorazione con il servizio di sala "senza troppe pretese e obiettivi" nella prima sede di Essenza, a Pontinia, quando il ristorante aveva aperto da poco. Dopo circa tre anni Severin ha iniziato a gestire la cantina del locale – arrivata a circa 900 etichette da tutto il mondo, con una particolare attenzione allo champagne – per poi diplomarsi come sommelier Ais nel 2022. Il pinot nero il suo vitigno preferito. Una passione nata ‘quasi per caso’, come raccontava a Cibo Today lo scorso dicembre, e che era cresciuta sempre più assieme alla sua competenza e professionalità. Una passione che emerge anche dai profili social di Severin, che appare sempre al lavoro, nella cantina del locale, tra le bottiglie che amava scoprire e far conoscere

Chi conosceva Mara, racconta che nel lavoro cercava di bilanciare "etichette più note a piccole realtà artigianali", alla continua "ricerca di novità" come raccontava sui suoi social. “Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama ‘Vino e Ristorazione’, che solo grazie a Simone e Ilary ho avuto modo di poter conoscere e approfondire. Un percorso, quello all'interno del ristorante, che nel 2023 aveva portato Severin e lo chef Simone Nardoni a creare una sala dedicata interamente al mondo del vino, uno spazio dedicato alle degustazioni "in maniera più immersiva" o a tema.

E proprio lo chef di Essenza Simone Nardoni “l’ha sempre vista come un anello fondamentale della catena”. Tanto che, si legge in una nota di cordoglio, “lo chef ha sempre detto ‘il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme’ e Mara è una di queste”.